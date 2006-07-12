ايران هيچگاه خطري براي ديگر كشورها نبوده است / پيوندهاي تاريخي و فرهنگي پايه محكمي براي گسترش مناسبات ميان تهران و پاريس است

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين ديدار حداد عادل به مناسبات و پيوندهاي عميق تاريخي و فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران و فرانسه اشاره كرد و افزود: پيوندهاي عميق تاريخي، فرهنگي و فكري ميان دو كشور جمهوري اسلامي ايران و فرانسه مي تواند پايه محكمي براي گسترش مناسبات در تمامي زمينه ها ميان دو كشور باشد.

وي در ادامه موقعيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه را بسيار حساس و مهم خواند و با بيان زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري در ايران، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران در يك منطقه وسيع و پر جمعيت واقع شده و بازار بسيار بزرگ و پرسود براي سرمايه گذاران است و ما آمادگي كامل داريم روابط اقتصادي و علمي را ميان دو كشور گسترش دهيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع استفاده صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از فناوري هسته اي پرداخت و با اشاره به رايزني هاي اخير دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان با مقامات مختلف اروپايي در روزهاي اخير، ابراز اميدواري كرد ضمن برسميت شناخته شدن حق ايران، اين مشكل ميان تهران و اروپا به بهترين شكل ممكن حل شود.

به گزارش "مهر" وي در همين خصوص به كارشكنيهاي آمريكا اشاره كرد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در طول تاريخ هيچگاه خطري براي ديگر كشورها نبوده است و اين چيزي است كه آمريكائيها آن را درك نمي كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان اظهار اميدواري كرد با تلاش مسئولين دو كشور و بر طرف كردن موانع مناسبات تهران و پاريس و اتحاديه اروپا به سطح مطلوب ارتقاء يابد.

در ادامه اين ديدار سفير فرانسه در تهران نيز ضمن آنكه بر پيوندهاي عميق فكري و فرهنگي ميان دو كشور اظهار اميدواري كرد كه اين امر تاثير مهمي بر گسترش مناسبات در ديگر زمينه ها داشته باشد، ولي در همين راستا اظهار داشت: با توجه به اين پايه هاي محكم روابط ما بعنوان و كشور صاحب تاريخ و تمدن و فرهنگ غني پايه در تمامي زمينه هاي فني، علمي، اقتصادي و فرهنگي از گسترش مناسب برخوردار گردد.

وي در ادامه با اظهار اينكه در حال حاضر فرانسه سومين شريك اقتصادي ايران است، اظهار اميدواري كرد كه با تلاش طرفين فرانسه به اولين شريك اقتصادي ايران تبديل شود.

پولتي در پايان به موضوع استفاده صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از فناوري هسته اي پرداخت و گفت: ما بسيار اميدواريم كه مذاكرات جاري ميان تهران و اتحاديه اروپا به نتيجه مثبت برسد و مناسبات اتحاديه اروپا و ايران با برطرف شدن اين مانع به سطح مطلوب برسد.