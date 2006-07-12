زمينه شكوفايي استعدادهاي فني در كشور فراهم نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، پرويز آژيده در مراسم اختتاميه ششمين دوره مسابقات علمي كاربردي كار دانش كشور در مركز تربيت مربي كرج ، گفت: با توجه به روند روبه رشد توسعه كشور در سالهاي آينده نياز وافري به متخصصان فني و حرفه اي داريم و تاكنون براي شناسايي واقعي استعدادهاي اين رشته اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است و شناخت اين استعدادها هم اكنون به دغدغه مسئولان تبديل شده است.

وي افزود: ايران به عنوان كشوري در حال توسعه در بخشهاي مختلف صنعت و خدمات خود به نيروي كار ماهر و ورزيده نيازمند است كه عمده ترين جايگاه پرورش اين نيروهاي رشته هاي كاردانش و فني و حرفه اي به خصوص در دبيرستانها هستند.

آژيده اظهار داشت: آمارها نشان داده است هم اكنون به رغم نيازهاي موجود تعداد هنرجويان رشته هاي فني و حرفه اي در كشور كافي نيست و دانش آموزان براي ورود به اين رشته ها بايد به شناخت بيشتري دست يابند.

معاون وزير آموزش و پرورش خاطر نشان كرد: بسياري از نيروهايي كه هم اكنون در بخش فني و حرفه اي كشور شاغل هستند دوران جواني را طي كرده اند و بخش فني و حرفه اي كشور در آينده نزديك بيش از پيش به جوانان نياز دارد.

آژيده ، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف فني و حرفه اي را باعث تضمين پيشرفت آينده كشور دانست و تصريح كرد: بخشهاي صنعت و توليد هم اكنون در بخشهاي فني و حرفه اي حضور چشمگير ندارند و بايد بيش از پيش در بخشهاي اجرايي و آموزشي اين قسمت وارد شوند.

وي با اشاره به تاكيدات برنامه چهارم توسعه كشور و سند چشم انداز 20 ساله ايران در خصوص لزوم نگرش ويژه به بخشهاي كار دانش ، علمي كاربردي و فني و حرفه اي گفت: مسابقاتي كه در اين رشته هاي برگزار مي شوند تاثيرات قابل توجهي در جلب توجه جوانان به اين رشته و تشويق شركت كنندگان به ادامه فعاليت در اين بخش دارد و موجب ارتقاء كيفي آموزشها مي شود.

وي تصريح كرد: علاوه بر برگزاري مسابقات ضروري است كه هنرجويان ممتاز در رشته هاي فني شناخته شوند و حمايتهاي لازم از آنها صورت گيرد.

در مراسم اختتاميه ششمين دوره مسابقات علمي كاربردي كاردانش از 60 برگزيده اين مسابقات در 21 رشته تجليل به عمل آمد.

در اين مسابقات كه به طور همزمان در دانشكده كشاورزي ، هنرستان تهذيب و مركز تربيت مربي در دو شهرستان شهريار و كرج در برگزار شد 157 هنرجو از 28 استان كشور به مدت چهار روز با يكديگر با رقابت پرداختند.