  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه گرگان به مالزي اعزام مي شوند

اولين گروه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 27 تير ماه به مدت يك ماه به دانشگاه پوتراي مالزي اعزام مي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه اي كه با حضور رئيس دانشگاه، معاونان و دانشجويان اعزامي برگزار شد، دكتر "عبدالحسين طاهري" - رئيس دانشگاه گرگان ضمن آرزوي توفيق براي اين دانشجويان گفت: شما به عنوان دانشجويان نخبه به اين سفر اعزام مي شويد و بايد نمونه واقعي يك دانشجوي مسلمان ايراني چه از نظر صداقت، اخلاق، گذشت، آداب معاشرت و چه از نظر علمي باشيد.

رئيس دانشگاه از دانشجويان به عنوان سفيران جمهوري اسلامي ياد كرد و افزود: با علاقه در كارهاي علمي فعاليت داشته باشيد و در كسب علم حريص باشيد.

همچنين دكتر "مقصود لو" معاون پژوهشي دانشگاه در اين جلسه گفت: با اين فرصتي كه براي شما فراهم شده است مي توانيد حداكثر ارتقاي علمي را در اين سفر براي خود و دانشگاه داشته باشيد.

وي افزود: شما دانشجويان بايد ارتباط تنگاتنگي با دانشجويان مالزيايي و دانشجويان ايراني كه در مالزي مشغول به تحصيل هستند و همچنين استادان و سيستم آموزشي و پژوهشي دانشگاه پوترا برقرار كنيد.

به گزارش مهر، دو استاد و يك كارشناس از دانشگاه گرگان دانشجويان اعزامي را همراهي مي كنند.

کد مطلب 352150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها