دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه گرگان به مالزي اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه اي كه با حضور رئيس دانشگاه، معاونان و دانشجويان اعزامي برگزار شد، دكتر "عبدالحسين طاهري" - رئيس دانشگاه گرگان ضمن آرزوي توفيق براي اين دانشجويان گفت: شما به عنوان دانشجويان نخبه به اين سفر اعزام مي شويد و بايد نمونه واقعي يك دانشجوي مسلمان ايراني چه از نظر صداقت، اخلاق، گذشت، آداب معاشرت و چه از نظر علمي باشيد.



رئيس دانشگاه از دانشجويان به عنوان سفيران جمهوري اسلامي ياد كرد و افزود: با علاقه در كارهاي علمي فعاليت داشته باشيد و در كسب علم حريص باشيد.

همچنين دكتر "مقصود لو" معاون پژوهشي دانشگاه در اين جلسه گفت: با اين فرصتي كه براي شما فراهم شده است مي توانيد حداكثر ارتقاي علمي را در اين سفر براي خود و دانشگاه داشته باشيد.

وي افزود: شما دانشجويان بايد ارتباط تنگاتنگي با دانشجويان مالزيايي و دانشجويان ايراني كه در مالزي مشغول به تحصيل هستند و همچنين استادان و سيستم آموزشي و پژوهشي دانشگاه پوترا برقرار كنيد.

به گزارش مهر، دو استاد و يك كارشناس از دانشگاه گرگان دانشجويان اعزامي را همراهي مي كنند.