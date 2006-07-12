بسته پيشنهادي اروپا فرصتي مناسب براي حل نهايي مساله هسته اي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ؛ فريدون حق بين سفير كشورمان در بلغارستان در اين ديدار با اشاره به دستاوردهاي جمهوري اسلامي در زمينه هاي مختلف علمي، صنعتي و تكنولوژيك و نيز تشريح نقش فعال و سازنده جمهوري اسلامي در روند هاي منطقه اي، طرف بلغاري را از آخرين مواضع كشورمان در رابطه با برنامه صلح آميز هسته اي مطلع نمود.

وزير خارجه بلغارستان نيز در پاسخ از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور قدرتمند منطقه ياد كرده، نقش ايران را در تحولات منطقه و جهاني بسيار با اهميت خواند و گفت: بر اين باور است كه بدون حضور و مشاركت فعال جمهوري اسلامي در روندهاي منطقه اي و جهاني بويژه خاورميانه و آسياي غربي امكان تحول خاصي متصور نخواهد بود.

وي همچنين نقش و تاثير جمهوري اسلامي در امر تثبيت صلح و ثبات منطقه بويژه افغانستان، عراق و خاورميانه را نقشي مهم ارزيابي كرد.

كالفين همچنين در ارتباط با برنامه هسته اي كشورمان تصريح كرد كه بلغارستان بر حق ايران بر استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي به منظور توسعه و پيشرفت حمايت مي كند.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه تنها راه برون رفت از مساله هسته اي ايران گفت وگو و ديپلماسي است، گفت: بسته پيشنهادي اروپا به عنوان پيشنهادي مناسب فرصت خوبي براي رسيدن به نظرات مشترك و حل هايي مساله هسته اي است.

وزير خارجه بلغارستان در پايان بار ديگر بر تمايل كشورش براي حمايت و اجراي هرچه سريعتر خط لوله گاز ايران به اروپا موسوم به نابوكو تاكيد كرد و خواستار توسعه بيش از پيش روابط و همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي مختلف شد.