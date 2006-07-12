زمان آزمون پاياني پودمانهاي آموزشي دوره مديريت خانه اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر سيد مجيد اسماعيل زاده افزود : دانشجويان دوره غير حضوري مديريت خانه بايد جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون هر يك از پودمان هاي آموزشي انتخابي و يا آزمون مجدد مورد درخواست خود، دو روز قبل از آزمون ذي ربط از ساعت 8 الي 14 در شهرستان ها به واحد هاي استاني دانشگاه و در تهران به سازمان مركزي دانشگاه جامع علمي - كاربردي مراجعه كنند.

وي اظهار داشت : دانشجويان دوره غير حضوري مديريت خانه كه در ترم جاري ثبت نام و نسبت به انتخاب پودمان "دروس عمومي" اقدام كرده اند، بايد درس تربيت بدني را بصورت حضوري بگذرانند و بدين منظور اطلاع رساني لازم در خصوص چگونگي گذراندن درس مذكور در روز آزمون پودمان عمومي انجام مي شود.

مسئول توسعه آموزش هاي مجازي و غير حضوري دانشگاه جامع علمي - كاربردي با اشاره به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني مديريت آموزش هاي مجازي و غير حضوري دانشگاه گفت : كليه دانشجويان مي توانند جهت مشاهده سوابق تحصيلي خود به آدرس اينترنتي www.edu-uast.org/majazi مراجعه و با درج شماره دانشجويي و شماره شناسنامه خود نسبت به مشاهده اطلاعات مورد نظر اقدام كنند.

وي زمان برگزاري پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت كودكان و پرورش گل هاي زينتي در خانه را 29 تيرماه، مشاوره خانواده و دكوراسيون و تزئينات داخلي خانه را 30 تيرماه اعلام كرد و گفت: دانشجويان بايد پودمان هاي حقوق خانواده و كاربرد كامپيوتر را روز پنجم مرداد ماه و دروس عمومي و آشپزي و سفره آرايي را روز ششم مرداد ماه امتحان دهد.

دكتر اسماعيل زاده افزود: پودمان جمعيت، بهداشت و فوريت هاي پزشكي روز 13 مرداد و كاربرد اصول و نگهداري لوازم خانگي نيز روز 26 مرداد ماه برگزار مي شود.