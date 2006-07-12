قصوري و خشم اهل سنت از اقدام عليه ايران / فعاليت هاي فرقه اسماعيليه / 2 ميليارد در حساب برانكو / پرشيا به نام تيم ملي به كام ... / شبكه پولي غير قانوني در نقاط مرزي / سفر احمدي نژاد به آمريكاي جنوبي و ...

گفته مي شود ...

- برخي از جلسات گروههاي وابسته به جبهه دوم خرداد، در پوشش بحث هاي مربوط به مشروطيت در منزل يكي از وزراي سابق برگزارمي شود، در اين جلسات، چگونگي دستيابي به منابع جديد رسانه اي، بحث هاي فرهنگي دولت و... مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

- بنا بر گزارش هاي رسيده از مناطق جنوبي كشور ، بويژه جنوب شرقي ميزان فعاليت وهابيون در اين مناطق بشدت افزايش يافته است. جذب نيرو و تغيير گرايشهاي مذهبي در پوشش برنامه هاي وسيع فرهنگي و ورزشي و اجتماعي از جمله برنامه هاي سازماندهي شده در اين راستاست.

- طرحي در دست بررسي است كه به موجب آن يك مرجع بر عملكرد دولت به شكل ديواني نظارت و عملكرد آن را گزارش كند.

- درپي سفريكي از معاونان وزير خارجه سابق به افغانستان كه با هواپيماي اختصاصي صورت گرفت، نامبرده ضمن ملاقات با حامد كرزاي با چند تن از مقامات افغان مذاكره داشته كه تاكنون ازمحتواي اين گفتگوها خبري اعلام نشده است.

- 400 هزار تبعه غير مجاز در استان سيستان و بلوچستان زندگي مي كنند.

- دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري احتمالا در شهريور ماه به چند كشور آمريكاي لاتين و جنوبي مسافرت خواهد كرد و برنامه هاي مهمي براي همكاري را با همتايان خود طرح مي كند.

- اجساد مطهر شهداي ايراني حوادث كوفه با وضعيتي نامناسب و در پشت وانت به ايران منتقل شده است.

- موضوع تغيير دبير كل حزب مشاركت به بحث اصلي اعضاي اين حزب تبديل شده است .عده اي همچون صفدر حسيني، خالقي و ديگران به دنبال ابقاي محمد رضاخاتمي و عده اي همچون شمس وهابي و مزروعي نيز به دنبال تغيير وي و جايگزني سعيد حجاريان هستند.

- وضعيت نابسامان حاشيه نشينان دربرخي استانهاي كشورازنظر عمرانى، بهداشتى، فاضلاب، امنيتى وغيره وعدم بستر سازي ها در زمينه اشتغال موجب برخي فعاليت هاي غير قانوني شده است. حدود 170 هزارنفر از مردم استان(..) به منظور رسيدن به سودهاى بادآورده، به سپرده گذارى پولهاي خود نزد شبكه هاى پولى غيرقانونى روي آورده اند. در ازاي پرداخت سود بالا، زمينه هاي تغيير مذهب اين افراد نيز در دستور كار قرار گرفته است !

- خورشيد قصورى (وزير خارجه پاكستان) در اظهار نظري گفته است: روس ها و چينى ها از ما سؤال كردند كه در صورت حمله آمريكا به ايران، واكنش مسلمانان چگونه خواهد بود؟ من به آنها گفتم مسأله ايران با عراق و افغانستان متفاوت است. در صورت حمله به ايران، مسلمانان جهان واكنش شديدى از خود نشان خواهند داد. بررسي هاى ما نشان مى دهد نه تنها شيعيان بلكه اهل سنت نيز در مقابل چنين حمله اى در سراسر كشورها از خود واكنش نشان خواهند داد و در اين صورت منطقه دچار بحران سنگينى خواهد شد ودامنه نا امنى به ديگر كشورها هم سرايت خواهد كرد. وى در خصوص پرونده هسته اى ايران هم گفت: رايزنى با روس ها، چينى ها و اتحاديه اروپا را ادامه مي دهيم و تا آنجا كه در توان داريم براي حل و فصل مسالمت آميز مسئله به ايران كمك خواهيم كرد.

- تعدادى از روحانيان ساكن شهرستان دليجان در گردهمايى خود از فعاليت فرقه اسماعيليه در اين منطقه اظهار نگرانى كرده و خواستار اقدام مراكزامنيتى در جلوگيرى از تبليغات فرقه مذكور شدند. در اين گردهمايى امام جمعه دليجان گفته است: اين فرقه در سطح شهرستان فعاليت وتبليغ علنى دارد كه با توجه به تبعات آن بايد تشكيلات اطلاعاتى ازاين اقدامات جلوگيرى كند. گفتني است فرقه اسماعيليه در دليجان، محلات، نيمور و روستاى يكه چاه از توابع شهرستان محلات داراى جماعت خانه مى باشد.

- براساس برخي از اسناد به دست آمده درتوزيع هديه رئيس جمهور(يك دستگاه پژو پرشيا) به بازيكنان تيم ملي فوتبال، تخلفاتي ازسوي مسئولان سابق فدراسيون فوتبال صورت گرفته است. به هشت تن ازمسئولان فدراسيون وبرخي اعضاي هيئت مديره نيزخودرو اهداء شده است در حالي كه اين هدايا صرفا براي بازيكنان و كادر فني در نظر گرفته شده بود .قيمت تمام شده هر خودرو تحويل گرفته شده از ايران خودرو در اسناد 154 ميليون ريال ذكر شده است.

- در پي قطعي شدن تغيير معاون سياسي وزير كشور، گزينه هاي چندي براي تصدي اين پست پيشنهاد شده است. شنيده شده دولت پيشنهاد تصدي اين پست توسط مهرداد بذرپاش و هاشمي ثمره را داشته و از ديگر سو از داخل خود وزارت كشور شيخ عطار و شجاعي فر پيشنهاد شده اند، كه شجاعي فر از اقبال بيشتري جهت تصدي اين پست برخودار است.

- دانشگاه علم و صنعت اعتبارقابل توجهي از وزارت علوم دريافت كرده كه اين مسئله با واكنش شديد روساي ديگر دانشگاهها روبرو شده و در نامه اي به يكي از مقامات عالي كشور به اين موضوع اعتراض كرده و آن را سياسي دانسته اند. اخيراً در پي تخصيص بودجه به دانشگاههاي كشور، مشخص شد دانشگاه علم و صنعت كه به لحاظ رده بندي آموزش به سختي جزو 10 دانشگاه برتر است ، به لحاظ تخصيص بودجه جزو 4 دانشگاه اول كشور قرار گرفته است.

- سرويس مخابرات عراق كه به صورت مستقيم تحت نظارت و هدايت اتاق عمليات مخابرات كارشناسان سيا اداره مي شود، اخيراً درخصوص فعاليت ها و اقدامات پنهان وآشكار برخى مؤسسات و مراكز، تحت عنوان "اماكن و پوشش هاى كارى سرويس اطلاعاتى ايران درداخل عراق" گزارشى تهيه كرده و دراختيار آمريكايى ها قرار داده است. جريان هاى اسلامى شيعى وهمچنين موضوع ايران در يك اداره تحت عنوان "مديريت 78م" در سرويس مخابرات پيگيرى و به عنوان اولويت اول قلمداد شده است.

- در پي تخليه اطلاعات برخي مديران كم تجربه ، اخيراً وزارت اطلاعات با تهيه يك سي دي آموزشي نحوه عملكرد منافقين و سر پل هاي نيروهاي خارجي را توضيح و نحوه مقابله با ترفندهاي آنان را آموزش داده است .

- برگزاري عروسي هاي مجلل و بعضا مختلط در "رستوران ..." كه در يكي از مجموعه هاي ورزشي تهران قرار دارد، باعث اعتراض اقشار مختلف مردم و مراجعان به اين ورزشگاه شده است.

- اختلاف نظر شديد در مورد ايران، تبديل به يكي از داغ ترين مسائل محافل آمريكا شده است . مايكل روبين از نومحافظه كاران افراطي در تحليلي تغيير روش آمريكا و رويكرد به راه حل سياسي براي حل موضوع هسته اي ايران را اشتباه بزرگ براي آمريكا خوانده و معتقد است آمريكا با اين كار به همه يعني كشورهاي ناراضي جهان عرب و تمامي هم پيمانانش در سراسر گيتي ازجمله تايوان، علامت مي دهد كه سركشان را تشويق كند . روبين همچنين گفته است: "ما هرگز نبايد امنيت ملي خود را به توافق هاي روسيه يا چين وابسته كنيم."

- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي عليه سعيد ابوطالب نماينده تهران به علت اظهارات انتقادآميز اخير او در خصوص عملكرد اين سازمان اقامه دعوا كرده است. ابوطالب هفته گذشته طي مصاحبه اي از عملكرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي انتقاد كرده و گفته بود كه رايزنان فرهنگي ايران با سياست هاي جمهوري اسلامي و اين سازمان هماهنگ نيستند و اين مركز فرهنگي حياط خلوت سياسيون شده است.

- بر اساس يك گزارش ديگر فدراسيون فوتبال در گزارشي اعلام كرده كه تاكنون 2 ميليارد تومان هزينه دستمزد و اقامت برانكو در ايران شده است وليكن يك نهاد خاص با پيگيري هاي خود و بررسي حساب بانكي برانكو دريافته است كه مبالغ واريز شده به حساب برانكو يك ميلياردو 300 ميليون تومان بوده است.

- حزب مشاركت در آخرين تصميم خود راي به ائتلاف با ساير گروهها در استان تهران داده است. بر اساس اين گزارش حزب مشاركت با بررسي وضعيت خود در استان هاي مختلف مقرر كرد در استان هايي كه وضعيت اين حزب مناسب است با محوريت خود ديگران را دعوت به ائتلاف كند و در ساير استان ها كه وضعيت اين حزب بلحاظ اعتماد عمومي مناسب نبوده و در شرايط محور شدن نيست، به ائتلاف ساير گروهها بپيوندد.

- سلطان شكر ايران كه از مفسدان اقتصادي محسوب مي شود ، تحت حمايت برخي مسئولان دستگاه قضايي همچنان مشغول قاچاق شكر مي باشد.

- بدنبال افزايش اعتراضات به برخي جهت گيريهاي اقتصادي وتصميمات تاثيرگذاربر زندگي مردم دوتن از وزراي حوزه اقتصادي دولت اعلام كردند كه قصد دارند از سمت خود استعفاء كنند.