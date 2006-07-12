اولين تيم شركت كننده در مسابقات جهاني شمشيربازي وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر، تيم روسيه از تيمهاي صاحب نام شمشير بازي جهان است كه عنوان قهرماني اسلحه سابر جهان در سال 2005 را با خود يدك مي كشد.

اين تيم شب گذشته با 9 ورزشكار طراز اول دنيا كه عناوين قهرماني المپيك سيدني، نايب قهرماني المپيك آتن و قهرماني جهان در سال 2006 در فهرست اسامي آنهاست ،وارد تهران شد.

مسابقات شمشيربازي قهرماني جهان (كلاس A ) با حضور 23 كشور مطرح و صاحب نام شمشيربازي در دو اسلحه سابر تحت عنوان Grand prix واسلحه اپه world eup از 23 تا 25 ماه جاري در سالن شمشير بازي مجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد.

مسابقات ياد شده از عصر روز جمعه با رقابتهاي اسلحه سابر آغاز مي شود.