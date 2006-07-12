۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۴۱

ماهنامه هنر موسيقي منتشر شد

هفتاد و دومين شماره ماهنامه هنرموسيقي ويژه تيرماه 1385 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ، درسرمقاله اين شماره با عنوان " تا كي بگوييم موسيقي مصداق لهو ولغو نيست!" با مباحثي آسيب شناسانه به موضوعات مختلف موسيقي از نگاه اجتماعي از جمله موضوع  انتقاد به برنامه آواي ايراني وشرح حال ركن الدين مختاري از زبان داريوش پيرنياكان پرداخته شده است .

مهدي ستايشگر،سردبير اين نشريه در بخشي از سرمقاله چنين نوشته است : "هرجند بيست و هفت سال است كه جوانان ما در سيماي جمهوري اسلامي ظاهرسازها را نمي بينند ، با آنكه بيست و هفت سال است كه گاه و بي گاه انواع تهمت به منظور تخريب روحيه و تضعيف موسيقي را شاهد بوده ايم.البته ما لقمه هاي برآمده از تدريس و كار قلم و ساختن و پرداختن در هنر به فرزندانمان داده ايم كه آن ها هم در پي اين هنر شريف آمده اندو.."

همچنين در اين شماره گزارش مصوري از ديدار با استاد شهناز ،گفت و گو با شاهرخ خواجه نوري،گزارشي از بزرگداشت فرامرز پايور و ابوالحسن صبا و مطالب ديگري آمده است كه خواندن آنها براي علاقه مندان به هنر موسيقي جالب خواهد بود.

هفتاد و دومين شماره هنر موسيقي به مدير مسئولي و سردبيري مهدي ستايشگر در هفتاد و دوصفحه و به قيمت 900تومان به تازگي منتشر شده است.

