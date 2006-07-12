۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۳۲

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي:

200 بازرس آژانس در ارتباط با ايران فعال هستند

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اطلاعيه اي كه اخيراً منتشر كرد، اعلام نمود كه بازرسان اين نهاد در ايران فعال هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي آژانس، "مليسا فلمينگ" در بيانيه خود اعلام كرد كه بر اساس توافق جامع پادمانها ، توانايي آژانس براي اجراي فعاليت هاي مربوط به بازرسي ها در ايران ، تغيير نكرده است.

وي همچنين افزود: در حال حاضر به تعداد كافي (در حدود بيش از 200 نفر) بازرس براي بازرسي در ايران تعيين شده است.

سخنگوي آزانس همچنين گفت: مدير كل آژانس در رابطه با وضعيت راستي آزمايي فعاليت در ايران، به گزارش عادي و هرچند وقت خود به شوراي حكام،  ادامه خواهد داد.

وي اين بيانيه را به سبب اينكه اخيراً اخبار و اطلاعات غلطي  در خصوص اين موضوع كه نظام پادمانهاي آژانس چگونه كار مي كند، منتشر كرده است.

