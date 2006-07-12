ارائه تسهيلات ويژه شهرداري براي رسيدگي به مشكلات خاص جانبازان و ايثارگران

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمدباقر قاليباف در ديدار صميمانه با تعدادي از جانبازان و ايثارگران و خانواده آنان ، از ايجاد تسهيلات ويژه اي در شهرداري براي رسيدگي به امورات و مسائل و مشكلات خاص جانبازان و ايثارگران خبر داد و گفت: تلاش مي كنيم با ايجاد اين سيستم زمينه را به گونه اي فراهم كنيم كه ديگر جانبازان و ايثارگران براي رسيدگي به امورات خود مجبور نباشند روزانه به شهرداري هاي مناطق رفت و آمد داشته باشند.

وي همچنين از ايجاد دفاتر ايثارگران در شهرداري هاي مناطق ، به منظور رسيدگي به مشكلات خاص جانبازان و ايثارگران خبر داد و افزود: همچنين قرار است در اين دفاتر افرادي با عنوان نماينده از خود جانبازان كه زجر كشيده بوده و از جنس خود شما هستند ، براي رسيدگي به مشكلات جانبازان در اين دفاتر مستقر شود.

شهردار تهران ضمن عذرخواهي از اينكه ممكن است تاكنون آن چنان كه بايد و شايد به امور جانبازان و ايثارگران در شهرداري هاي مناطق رسيدگي نشده باشد ، تصريح كرد: بنده اطمينان دارم كه شما جانبازان و ايثارگران نيازي به ما نداريد اما با اين حال بنده و تمام كاركنان و مديران شهرداري موظف هستيم در سمتي كه بر عهده داريم تا حد امكان و توانايي به شما ياري دهيم.

وي با اشاره به ضرورت توجه خاص به كاركنان و مجموعه بازنشستگان و ايثارگران شهرداري تهران ، افزود: هنگامي كه در مجموعه ناجا مستقر شدم يكي از اولويت هاي كاري من ايجاد تشكيلات ويژه اي در اين مجموعه براي رسيدگي به امور ايثارگران و جانبازان بود. امروز نيز كه در اين مسئوليت جديد قرار دارم بر خود وظيفه مي دانم به امور ايثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا به خصوص در مجموعه شهرداري تهران با ايجاد تشكيلات ويژه ، توجه خاصي داشته باشم.

قاليباف با تاكيد بر اينكه اقشار جانبار و ايثارگر از مجموعه شهروندان تهراني جدا نيستند ، تصريح كرد: شهرداري تهران يك شهر را با 12 ميليون نفر جمعيت اداره كرده و بر خود وظيفه مي داند كه به مسائل و مشكلات شهري شهروندان رسيدگي كند ، در اين شرايط رسيدگي به امور جانبازان و ايثارگران كه در ايام جنگ حق زيادي به گردن اين مردم داشته اند اصلي ترين وظيفه شهرداري تهران است.

شهردار تهران با تاكيد بر آمادگي ارائه همكاري هاي تنگاتنگ با بنياد شهيد و ايثارگران براي رسيدگي به مشكلات خاص افراد تحت پوشش اين بنياد ، تصريح كرد: از همان روزي كه وارد مجموعه شهرداري شدم آمادگي خود را براي ارائه هرگونه همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران با رئيس سازمان اعلام كردم و در حال حاضر نيز بار ديگر تاكيد مي كنم كه هر كاري از دست من و همكارانم در حوزه مديريت شهري براي رسيدگي به امور جانبازان و ايثارگران برآيد ، كوتاهي ندارم.

در ادامه اين مراسم ، تعدادي از جانبازان بالاي 70 درصد و ايثارگران كه به همراه خانواده خود در اين جمع صميمي حضور داشتند ، به بيان مشكلات خود در شهرداري هاي مناطق پرداختند.

يكي از جانبازان به نمايندگي از ساير حاضران ، گفت: هنگامي كه هر يك از جانبازان براي رسيدگي به مشكلات خود به شهرداري هاي مناطق مراجعه مي كنند نه تنها با بي اعتنايي و بي احترامي با آنان برخورد مي شود ، بلكه براي ملاقات چند دقيقه اي با شهردار آن منطقه ممكن است ساعت ها با وضعيت جسسماني خاص خود پشت در اتاق شهردار بمانند.

اين نماينده جانبازان با درخواست از شهردار تهران براي ايجاد يك تشكيلات ويژه در شهرداري به منظور رسيدگي به مسائل و مشكلات جانبازان ، افزود: اميدواريم شهردار تهران زمينه را به گونه اي فراهم آورد تا جانبازان به خصوص جانبازان شيميايي بالاي 70 درصد با اين شرايط جسماني وخيم خود مجبور نباشند براي رسيدگي به مشكلات خود به شهرداري هاي مناطق مراجعه كنند.

قاليباف در پايان ، براي ايجاد تشكيلات ويژه در شهرداري هاي مناطق براي رسيدگي به امور جانبازان و ايثارگران قول مساعد داد.