۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۲۰

/ طي يكصد روز جشنواره تابستاني/

برنامه هاي فرهنگي در بوستان هاي تهران اجرا مي شود

برنامه هاي فرهنگي متنوعي در سطح بوستان هاي پايتخت با هدف مديريت پارك هاي پرمخاطب شهر تهران و به منظور گسترش اوقات فراغت خانواده ها اجرا مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مسئول جشنواره تابستاني شهر تهران اظهار داشت: به منظور استفاده بهينه از فضاهاي عمومي شهري فراهم آوردن محيطي نشاط آور براي عموم شهروندان تهراني به ويژه خانواده ها و نيز برنامه هاي متنوع، سرگرم كننده اي در قالب برنامه هاي فرهنگي به اجرا درمي آيد.

امين متوليان افزود: طي يك صد روز جشنواره تابستاني تهران در بيش از 20 پارك مخاطب تهران روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته ميزبان كليه خانواده هاي تهراني با برنامه هاي متنوع است.

معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، در ادامه پيرامون برنامه هاي موسيقيايي جشنواره تابستاني تهران گفت: امسال نيز همانند سالهاي گذشته برنامه و جشنهاي موسيقي همچنان فقط در فرهنگسراها و ساير مراكز وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري برگزار خواهد شد و هيچ اجراي زنده موسيقي در بوستانها نخواهيم داشت.

علاقه مندان نيز جهت استفاده از اين برنامه ها ميتوانند به مراكز فوق الذكر مراجعه نمايند.

به گفته متوليان ، پارك هاي ساعي، نياوران، طالقاني، لويزان، چيتگر، پليس، پرديسان، ملت، گفت و گو، لاله، فدك، شفق، بسيج، قيطريه روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته ميزان شهروندان تهراني است.

جشنواره تابستاني تهران از دهم تير ماه جاري فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرده و به مدت يك صد روز ادامه خواهد داشت.

