ملت بدون توجه به جيغ هاي سرخ و بنفش راه حاكم كردن عدالت را ادامه مي دهد / همه بايد از بيت المال بهره عادلانه ببرند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، احمدي نژاد عصر امروز در ادامه ديدارهاي مردمي خود در جمع مردم كليبر با بيان اينكه بدون عدالت پيشرفت و سازندگي اتفاق نخواهد افتاد گفت: همه كشور بايد با هم ساخته شود و همه از بيت المال بهره عادلانه ببرند.

وي اجراي عدالت را از سخت ترين مراحل اداره جامعه دانست و افزود: عده اي كه دستشان در بيت المال بوده و با يك تلفن اموال بيت المال را صرف كارهايي غير از كار مردم مي كردند، وقتي قرار باشد دستشان از بيت المال قطع شود عصباني مي شوند و كارشكني مي كنند اما ملت ايران تصميم خود را گرفته و بدون توجه به جيغ هاي سرخ و بنفش عده اي، راه خود را براي حاكم كردن عدالت ادامه مي دهند.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه مردم بايد حقوق خود را از دولت مطالبه كنند از استاندار آذربايجان شرقي خواست كه از كارهاي كارشناسي و مهندسي در كليور حمايت كند چون نبايد تمام توان مهندسي در مركز استان جمع شود.

احمدي نژاد در پاسخ به برخي مطالبات مردم در اين سخنراني خود اظهار داشت كه بايد بانكها در خدمت متن مردم قرار گيرند

وي همچنين از كاهش سود يا بخشش جرائم كشاورزان و دامداران اين شهرستان خبر داد و افزود: دستور داده شده كه بانكهاي تخصصي مانند بانك كشاورزي ديگر حق ندارند غير از كشاورزي يا دامداري در كارهاي ديگر دخالت يا سرمايه گذاري كنند.

رئيس جمهور در پايان از افزايش بودجه عمراني و تسهيلات ارزان قيمت براي شهرستان كليبر خبر داد و تصريح كرد: تكميل سد، تبديل كليور به منطقه ويژه اقتصادي، تصويب طرح مطالعه ايجاد ناحيه صنعتي، تاسيس دانشگاه علمي كاربردي و تسريع گازرساني از جمله برخي برنامه هاي دولت براي اين شهرستان است.