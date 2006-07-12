سه فدراسيون برتر كشور در بخش فعاليت هاي فرهنگي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين نشست كه با حضور علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك، دكتر ساور معاون فرهنگي سازمان تربيت بدني و صيدانلو مدير كل امور فرهنگي سازمان تربيت بدني برگزار شد، محمدرضا ملامحمد مديركميته فرهنگي كميته ملي المپيك گزارشي ازچگونگي فعاليت اين كميته از ارديبهشت سال گذشته را ارائه كرد و بر سيرصعودي فعاليتهاي فرهنگي فدراسيونهاي ورزشي در سه ماهه اول سال 85 تاكيد كرد.

وي در ادامه گزارش خود فدراسيونهاي تكواندو، تيراندازي، جودو، شنا، قايقراني، كاراته، هاكي، واليبال، ووشو، گلف، كونگ فو و نابينايان را از نظر فعاليت فرهنگي نسبت به ساير فدراسيونها موفق تر ارزيابي كرد و فدراسيونهاي قايقراني، جودو، ووشو را به عنوان برترين فدراسيون هاي برتر در زمينه فعاليت فرهنگي معرفي كرد كه خانم غياثوند و آقايان علمي و رجب پور به عنوان مسئولان فرهنگي اين فدراسيونها، جوائز و هداياي خود را از كفاشيان، ساور و صيدانلو دريافت كردند.

سپس آقاي ساور طي سخناني با اشاره به فعاليت هاي فرهنگي در ورزش گفت : ورزش خود يك فرهنگ محسوب مي شود و يكي از پارامترهاي فرهنگي است. قهرمان ورزشي يك الگو است و حفظ اين الگو مي تواند تاثيرات روحي و رواني بسيار مهمي را براي قشر جوان كشور در پي داشته باشد.

وي افزود : وظيفه ما چه به عنوان مسئولان فرهنگي و چه بعنوان رابطين فرهنگي بسيار حساس و حائز اهميت است و در صورت كوتاهي در امر ارتقاء فرهنگي، درجامعه ورزش كشورممكن است ناهنجاري را مشاهده كنيم.



علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك نيز در اين نشست طي سخناني با اشاره به هماهنگي كامل در راستاي برنامه هاي فرهنگي در كل ورزش كشور گفت : اگر رابطين فرهنگي فدراسيونها درست عمل كنند و از تمامي امكانات بهره ببريم مي توانيم ورزشكاران را به سمت و سوي ايده آلي سوق دهيم.

وي ادامه داد : در اين زمينه آماده پذيرش هرگونه پيشنهادي هستيم و از همكاري همگان استفاده خواهيم نمود و حمايتهاي مالي مناسبي را از فعاليتهاي فرهنگي فدراسيونها به عمل خواهيم آورد.

صيدانلو مديركل امور فرهنگي سازمان تربيت بدني نيز در اين نشست اظهار اميدواري كرد كه در زمينه فعاليت هاي فرهنگي فدراسيونها و همچنين ادارات كل تربيت بدني، كميته هاي لازم به شكل كاربردي ايجاد شوند و اين كميته ها راهكارهاي عملكردي را اتخاذ و در راستاي آن حركت نمايند.

وي از اشاعه تفكر ورزش كردن و ترويج صفات پهلواني و جوانمردي به عنوان دو شاخص مهم در فرهنگ ورزشي نام برد و خواستار فعاليت و تلاش مسئولان فرهنگي در اين ارتباط شد.

در پايان اين نشست از سوي رابطين فرهنگي فدراسيونهاي مختلف به برخي از نارسائي ها در جهت ارتقاء عملكرد فرهنگي فدراسيونها اشاره شد كه در زمينه حل اين مشكلات بحث و تبادل نظرلازم با مسئولين ورزشي كشورمان صورت گرفت.