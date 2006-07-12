اعاده 2 ميليون و 828 هزار متر اراضي غصب شده به دولت

به گزارش خبرگزاري مهر ، سعيد مرتضوي در دومين جلسه عمومي شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي استان تهران ، به ارائه گزارشي از عملكرد شعب ويژه بازپرسي ناحيه 3 ونك كه از مرداد 84 شروع به كار نموده ، پرداخت و گفت: در اين مدت 2 ميليون و 828 هزار متر از اراضي ملي و دولتي با اعلام شكايت نهادهاي عضو اين شورا از دست غاصبان خارج و با تصميم قطعي دادسرا تحويل دولت شده است.

وي ، ارزش اراضي اعاده شده را بر اساس تقويم اداره منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي و ساير نهادها مبلغ 326 ميليارد و 80 ميليون و 392 هزار تومان اعلام نمود.

دادستان تهران همچين از همكاري نهادهاي عضو شورا و تلاشهاي صادقانه آنها كه نتايج بسيار مطلوبي در اعاده اموال بيت المال به دولت داشته تشكر و قدرداني نمود.

بر اساس اين گزارش ، نماينده تام الاختيار و مشاور وزير مسكن و شهرسازي در اظهارات خود تصريح كرد: دستگاه قضايي در خصوص مبارزه با زمين خواري و اعاده اراضي دولتي به نهادهاي مربوطه حركت بسيار خوبي را شروع نموده است.

معصوم افزود: بر اساس آمارهاي موجود، اقدامات شايان توجهي صورت گرفته است و ساير دستگاههاي اجرائي نيز بايد همگام با دادسرا در اين راستا حركت كنند و انشاء الله با اقدامات دادسرا هيچ تخلفي بدون رسيدگي باقي نخواهد ماند.

نماينده وزارت اطلاعات نيز افزود: پيشرفت هاي موجود ، حاصل كار جمعي بوده و كارهاي اساسي زيادي در خصوص جلوگيري از اينگونه جرايم انجام شده است.

وي تصريح كرد: شرايط موجود در رابطه با رسيدگي به اينگونه پرونده ها عالي است و بايد با تدبير بيشتر شرايط ايده آل مهيا شود.

همچنين ، معاون دادستان تهران و جانشين سرپرست دادسراي ناحيه 3 ونك اظهار داشت: حضور قضات ويژه در محل اراضي اختلافي و نيز آشنايي نزديك آنان با مسائل مربوطه ، روند دادرسي اين پرونده ها را تسريع نموده است.