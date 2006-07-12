نشست پاريس آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه با مخابره اين خبر از پاريس مي نويسد: اين وزراء درصددند تا امروز عصر در پاريس درباره اقدام بعدي در خصوص موضع هسته اي ايران تصميم گيري كنند.

گفتگوها در ساعت 14 به وقت گرينويچ (17:30 دقيقه به وقت تهران) آغاز شد و "دوست بلازي"، "مارگارت بكت" ، "سرگئي لاوروف"، "كاندوليزا رايس" ، "فرانك والتر اشتاين ماير" وزيران امور خارجه فرانسه، انگليس، روسيه، آمريكا ، آلمان و همچنين "زانگ يسويي" معاون وزير امور خارجه چين شركت دارند.

وزراي خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان نشست خود در پاريس تحولات مربوط به موضوع هسته اي ايران، پيشنهاد گروه در رابطه با اين موضوع و همچنين نتايج روز گذشته نشست علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار دهند.