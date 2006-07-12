اگر رژيم صهيونيستي به دنبال جنگ است ما آماده ايم / رژيم اشغالگر و واشنگتن به فتنه طائفه اي در عراق دامن مي زنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، حسن نصرالله دبير كل حزب الله عصر امروز در كنفرانس خبري درجمع خبرنگاران دربيروت خاطرنشان كرد : سوريه و ايران هميشه از لبنان حمايت كرده اند و ما بايد به عنوان لبنانيها بقيه سرزمين لبنان را از چنگ دشمن صهيونيستي آزاد كنيم.

وي با اشاره به اينكه در هيچ نقطه اي از خاك لبنان نظاميان صهيونيست پيشروي نكرده اند، ياد آورشد : پيام ما روشن و آشكار است. هرگونه پيشروي صهيونيستها در خاك لبنان با واكنش تند نيروهاي مقاومت مواجه خواهد شد.



سيد حسن نصر الله با بيان اينكه مقاومت لبنان از ابتداي امسال به اسارت گرفتن نظاميان صهيونيست را درراس اولويت هاي خود قرار داد، خاطرنشان كرد:عمليات اخير نيروهاي حزب الله به مسئله اسيران در زندان هاي اشغالگران صهيونيست اهميت مي دهد.

وي با تاكيد بر اينكه آنچه كه امروزدر مرزهاي بين لبنان وفلسطين اشغالي صورت گرفت حق طبيعي ما و اين تنها راه ماست تصريح كرد: اين حق مقاومت است تا نظاميان صهيونيست را در مرز لبنان اشغالي به اسارت بگيرد.

دبير كل حزب الله لبنان يادآورشد: هدف ما ازعمليات امروز به اسارت گرفتن نظامي صهيونيست بود وما جنگ در منطقه را نمي خواهيم اما تاكيد كرد كه اگر اسرائيلها جنگ را انتخاب كنند پيش بايد انتظارحواث غير مترقبه را هم داشته باشند .

وي با بيان اينكه ما از هيچ كسي حمايت و كمك نمي خواهيم اظهارداشت : ما نمي خواهيم لبنان ومنطقه را به سوي جنگ سوق دهيم اما اگر اسرائيليها جنگ را مي خواهند ما آماده هستيم .

نصر الله مجددا آمادگي حزب الله براي مقابله با نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي اعلام وخاطر نشان كرد: پيام ما آشكار است و ما آماده براي انجام هركاري هستيم اما اسرائيل نمي تواند اسيران خود را بدون گفتگو و مبادله اسيران دربند اين رژيم را آزاد كند.

دبير كل حزب الله لبنان در اين كنفرانس خبري در بيروت تصريح كرد :هركسي راهي را براي آزادي اسيران لبناني انتخاب كرده است و ما اين راه را انتخاب كرده ايم چون تنها راه بازگشت اسيران به سرزمين خود، مبادله اسيران است .

وي آزادي دو نظامي صهيونيست را به آزاد شدن تمامي اسيران دربند اشغالگران صهيونيست مشروط و خاطرنشان كرد: تلاشهاي مشترك لبنان و فلسطين براي گفتگو درمورد اسيران صورت خواهد گرفت . من به رئيس ستاد مشترك رژيم صهيونيستي مي گويم لبنان امروز لبنان سالها قبل نيست.

نصرالله از فواد سنيوره نخست وزير لبنان خواست شيوه و عملكرد ملي شبيه به شيوه رفيق الحريري نخست وزير اسبق لبنان را در پيش بگيرند و درهمان حال همه مسئوليت ملي خود را درلبنان برعهده بگيرند.من به لبنانيها سفارش مي كنم شيوه اي را در پيش نگيرند كه منجر به تشويق دشمن صهيونيستي به اقدامات تحريك آميز شود.

دبيركل حزب الله با اشاره به حملات هوايي و زميني نظاميان رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، تخريب پل ها و تاسيسات زير بنايي بي فايده دانست. فلسطين و لبنان در راه مبارزه ثابت قدم هستند .

سيد حسن نصر الله خطاب به رسانه ها گروههاي اعلام كرد : نبايد فضاي دشوار و غبارآلودي را از لبنان به تصوير بكشند چون اين به نفع رژيم اسرائيل خواهد بود. به هرحال من تاكيد مي كنم رسانه ها بايد مسئوليت خود را برعهده گيرند.

وي افزود : البته برخي افراد ضعيف نفس تلاش مي كنند تا مردم لبنان را دچار سردرگمي كنند اما مردم با اين عمليات امروز نيروهاي مقاومت يك جشن بزرگ به راه انداختند. من اعلام مي كنم خون مقاومت لبنان و مردم فلسطين پيامي براي ملت عراق است و از مردم عراق مي خواهيم كه به اين خونها توجه كنند .

دبيركل حزب الله رژيم صهيونيستي و واشنگتن را به دامن زدن فتنه طائفه اي در عراق متهم و تاكيد كرد: كساني كه دنبال تفرقه و كينه توزي هستند اسرائيل و آمريكا هستند و آنها تلاش مي كنند تا جنگ مذهبي را در عراق بوجود آورند .

سيد حسن نصرالله همچنين از شيعيان و سني ها در عراق خواست وحدت و يكپارچگي خود را حفظ كنند و به سوي تلاشهاي موساد براي تفرقه افكني پيش نروند.