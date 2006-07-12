سازمان ملل و اتحاديه اروپا تهاجم گسترده صهيونيست ها به جنوب لبنان را محكوم كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اتحاديه اروپا از دولت لبنان خواست مسئوليت خود را براي جلوگيري از وخامت اوضاع پس اسارت دو نظامي رژيم صهيونيستي بدست نيروهاي حزب الله در مرزهاي لبنان برعهده بگيرد.

فنلاند به عنوان رئيس ادواري اتحاديه اروپا در بيانيه اي اعلام كرد: دولت لبنان بايد مسئوليت خود را براي جلوگيري از وخامت اوضاع برعهده بگيرد.

اين بيانيه مي افزايد: اينكه دولت لبنان حاكميت و استقلال و تماميت ارضي لبنان را بدست بگيرد وتنها يك طرف دراين كشور باشد كه از قدرت زور دراين كشور استفاده كند، ضروري به نظر مي رسد.

آخرين گزارشها ازجنوب لبنان حاكيست: نيروهاي مقاومت حزب الله در يك عمليات تلافي جويانه موفق شدند4نظامي صهيونيست را به هلاكت برسانند. اما شبكه هاي خبري از به هلاكت رسيدن هشتمين نظامي صهيونيست در جنوب لبنان خبر دادند و ارتش اشغالگر قدس اين خبر را تاييد كرده است .

سخنگوي نظاميان رژيم صهيونيستي پيشتر از كشته شدن سه تن از نيروهاي اين رژيم در لبنان خبر داد و گفت : آنها در عمليات نيروهاي حزب الله در مرزهاي لبنان و فلسطين اشغالي كشته شدند.

وي افزود : حادثه زماني اتفاق افتاد كه نيروهاي حزب الله به يكي از خودروهاي زره پوش اسرائيل حمله كردند و سه تن را كشته و دو تن ديگر را به اسارت گرفتند .

خبرگزاري خاورميانه اي مصرهم خبر داد:حسني مبارك رئيس جمهوري مصر نيزامروز با همتاي سوريه خود درمورد وخامت اوضاع در مرزهاي بين لبنان و رژيم صهيونيستي به رايزني پرداخت .

بنابراين گزارش، روساي جمهوردو كشور درتماس تلفني نحوه آرام كردن تنش و جلوگيري ازوخيم تر شدن اوضاع در سرزمين هاي فلسطيني و لبنان به بحث و تبادل نظر پرداختند .

درواكنش به حملات هوايي وزميني نظاميان رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، نيروهاي حزب الله در يك عمليات غافلگيركننده دو نظامي صيهونيست را به اسارت گرفتند .

حزب الله آمادگي خودش را براي مبادله دو نظامي صهيونيست با اسيران لبناني دربند اين رژيم ابراز داشته است .

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نيز امروز در رم پايتخت ايتاليا حملات وحشيانه نظاميان رژيم صهيونيستي به لبنان را محكوم كرد و خواستار آزادي فوري دو نظامي صهيونيست اسير شد.

وي پس ازديدارش با رومانو پرودي نخست وزير ايتاليا به خبرنگاران گفت : ما عميقا از تحولات در جنوب لبنان نگران هستيم و صريحا حملات اسرائيل به جنوب لبنان را محكوم مي كنيم اما آزادي دو نظامي اسرائيلي را خواستار هستيم .

دبير كل سازمان ملل متحد افزود: ما در منطقه اي بسيار خطرناك هستيم وبه افزايش تنش و درگيري تمايل نداريم بدين خاطر همه را به خويشتنداري فرا مي خوانيم .