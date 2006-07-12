عنان خواستار پاسخ فوري ايران به پيشنهاد هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، عنان همچنين خواستار آغاز فوري مذاكرات پس از پاسخ ايران به پيشنهاد گروه 1+5 شد.

وي در پي ديدار خود با "رومانو پرودي" نخست وزير ايتاليا گفت: ايران گاهي مواقع پيشنهادهايي داشته است و من از رئيس جمهور اين كشور(محمود احمدي نژاد) مي خواهم تا تلاش كند نشان دهد كه ايران در حال بررسي سازنده اين پيشنهاد است و آن را جدي گرفته و مي تواند اساسي براي گفتگوها باشد.

عنان تصريح كرد: رايزني ها در خصوص توسل به شوراي امنيت در پاريس برگزار شده است، اما من از نتايج آن اطلاعي ندارم.

دبير كل سازمان ملل ضمن ابراز بي اطلاعي از نشست پاريس اظهار داشت كه تنها راه حل براي اين موضوع گفتگو است و تصريح كرد كه آنچه اهميت دارد با يك صدا سخن گفتن است.

نشست امروز وزراي خارجه گروه 1+5 ساعتي پيش با شركت "دوست بلازي"، "مارگارت بكت" ، "سرگئي لاوروف"، "كاندوليزا رايس" ، "فرانك والتر اشتاين ماير" وزيران امور خارجه فرانسه، انگليس، روسيه، آمريكا ، آلمان و همچنين "زانگ يسويي" معاون وزير امور خارجه چين درباره موضوع هسته اي ايران، در پاريس آغاز شد.

گفته مي شود كه اين وزراء درصددند تا امروز عصر در پاريس درباره اقدام بعدي در خصوص موضع هسته اي ايران تصميم گيري كنند.

در همين رابطه روز گذشته علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در نشستي در بروكسل پيشنهاد مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را كه در 6 ژوئن به نمايندگي از گروه 1+5 به ايران ارائه گرديد و همچنين پاسخ ايران به اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار دادند، پيشنهادي كه به گفته آگاهان برخي از امتيازات اقتصادي و به زعم گروهي ديگر تضمين هاي امنيتي را در قبال تعليق موقت غني سازي از سوي ايران ارائه مي كند.

به گزارش مهر، گرچه غرب خواستار پاسخي هرچند اوليه از سوي تهران در نشست روز گذشته لاريجاني با سولانا بود، اما يك ديپلمات كه نامي از وي برده نشده است به خبرگزاري فرانسه از اختلاف طرفين درباره غني سازي خبر داد.

وي همچنين گفته است كه سولانا قادر به پاسخ به تمام ابهاماتي كه از سوي ايران درباره پيشنهاد مطرح شده، نيست و نياز دارد تا اختياراتي از سوي گروه 1+5 به وي داده شود.

اين در حاليست كه "كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا ادعا كرد: اروپا به همه ابهامات پاسخ داده است و ديگر سؤالي دراين مورد نيست.

برخي از تحليلگران بر اين باورند كه وزراي خارجه گروه 1+5 امروز در نشست پاريس راه دشواري را در پيش خواهند داشت و روزنامه واشنگتن تايمز و فايننشال تايمز امروز از عدم توفيق آمريكا براي همراهي چين و روسيه خبر دادند و اين در حالي است كه رايس از نشست امروز پاريس به عنوان نشستي براي تصميم گيري ياد كرده است.