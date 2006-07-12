۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۴

گزارش خبرنگار اعزامي مهر (19) / رئيس جمهور در جمع مردم اهر:

قدرت ها امكانات ملتهاي خود را براي ظلم و چپاول هزينه مي كنند

محمود احمدي نژاد انفاق را بيمه كننده استقلال و عزت كشورمان دانست و با اشاره به توطئه هاي دشمنان در راه زورگويي به ملت ها تصريح كرد: قدرت ها از كيسه ملت خود براي ظلم، چپاول و آدم كشي هزينه مي كنند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در اجتماع مردم شهرستان اهر ضمن تكريم بزرگواري ها و فداكاري هاي مردم اين شهرستان در عرصه هاي مختلف انقلاب اظهار داشت: در دوره انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ملت ايران با انفاق جان و مال خود و فرزندان به پيروزي رسيد كه اين تحقق وعده هاي خداوندي بود.

وي انفاق را بيمه كننده استقلال و عزت كشور دانست و با بيان اينكه ما با تمام وجود به ملت خود افتخار مي كنيم افزود: در دنيا عده اي هستند كه جان، مال و امكانات خود را در راه ظلم، چپاول و زورگويي هزينه مي كنند و از كيسه ملت خرج حمايت از ظلم، آدمكشي و جنايت مي نمايند و به همين دليل مالشان بركت نخواهد داشت.

وي تاكيد كرد: آنان هيچگاه از ترس و نگراني آرامش نخواهند يافت.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم فعاليت همه آحاد مردم با پشتيباني دولت براي ساختن كشور به بخشي از تصميمات دولت براي پيشرفت شهرستان اهر اشاره كرد و گفت: افزايش اعتبار طرح هاي آب رساني، احداث سدهاي زودبازده براي تقويت كشاورزي، تخصيص بودجه براي تكميل زير ساخت شهركهاي صنعتي و احداث و تجهيز سالن ورزشي مجهز براي دختران و پسران بخشي از تصميمات دولت براي پيشرفت شهرستان اهر است كه در جلسه پنجشنبه شب هيات دولت مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 352214

