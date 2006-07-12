۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۴

رئيس جهاد دانشگاهي :

سازمان توسعه نوآوري دانشجويان كشور تاسيس شد / بيش از هزار پروژه تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي در دست اجراست

دكتر علي منتظري در گردهمايي معاونان پژوهشي جهاد دانشگاهي به تاسيس واحدهاي جهاد دانشگاهي در استان هاي گلستان، بوشهر و كردستان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بيش از هزار پروژه تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي در دست اجراست كه از اين ميان 775 طرح كارفرمايي اجرا مي شود كه اين حجم از تحقيقات نشانگر آينده درخشان علمي اين نهاد است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر منتظري - رئيس جهاد دانشگاهي امروز در در گردهمايي معاونان پژوهشي جهاد دانشگاهي در همدان با اشاره به توانمندي هاي علمي و تحقيقاتي جهاد دانشگاهي در عرصه هاي مختلف گفت: تحقيقات در جهاد دانشگاهي متكي بر پژوهشگران و انسان هاي متعهدي است كه دل در گرو دين و مردم دارند و روحيه جهادي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و اين مجموعه را به سوي اهدافي كه دارد پيش مي برند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: يافتن راه هاي ميانبر و جديد در جهت توسعه علمي كشور يكي از مهمترين اهداف جهاد دانشگاهي است كه مورد توجه مسئولان نظام به ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار دارد و ما نيز بايد از فرصت هاي جديدي كه در كشور براي اين نهاد انقلابي ايجاد شده استفاده كنيم.

دكتر منتظري پرهيز از سستي و خمودگي در فعاليت هاي علمي را مورد تاكيد قرار داد و يادآور شد: جهاد دانشگاهي مي تواند با ظرفيت ها و توانمندي هاي خود پرچم دار جنبش نرم افزاري كشور باشد و لازمه اين امر حفظ روحيه انقلابي است زيرا امكانات جوهره تحقيقات نيست و پژوهش امري خودجوش است كه با تلاش نيروهاي متعهد و دانشمند محقق مي شود.

مشاور رئيس جمهور در ادامه افزود: جهادگران دانشگاهي نبايد به فعاليت هاي علمي محدود اكتفا كنند، زيرا لازمه توسعه علمي كشور انجام تحقيقات راهبردي و حضور در عرصه هاي جديد است كه سربلندي و توانمندي ايران اسلامي را به ارمغان مي آورد.

رئيس جهاد دانشگاهي ادامه داد: جذب جوانان متعهد و مستعد يكي از اهداف جهاد دانشگاهي در جهت توسعه علمي جامعه است و در اين راستا سازمان توسعه نوآوري دانشجويان كشور در اين نهاد تاسيس شد.

به گزارش مهر، بيست و هفتمين گردهمايي معاون پژوهشي واحدها و پژوهشكده هاي جهاد دانشگاهي سراسر كشور طي مراسمي با حضور دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي، آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان، دكتر خزايي رئيس دانشگاه بوعلي سينا و جمعي از مسئولان استان همدان در همدان گشايش يافت.

