سازمان توسعه نوآوري دانشجويان كشور تاسيس شد / بيش از هزار پروژه تحقيقاتي در جهاد دانشگاهي در دست اجراست

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر منتظري - رئيس جهاد دانشگاهي امروز در در گردهمايي معاونان پژوهشي جهاد دانشگاهي در همدان با اشاره به توانمندي هاي علمي و تحقيقاتي جهاد دانشگاهي در عرصه هاي مختلف گفت: تحقيقات در جهاد دانشگاهي متكي بر پژوهشگران و انسان هاي متعهدي است كه دل در گرو دين و مردم دارند و روحيه جهادي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و اين مجموعه را به سوي اهدافي كه دارد پيش مي برند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: يافتن راه هاي ميانبر و جديد در جهت توسعه علمي كشور يكي از مهمترين اهداف جهاد دانشگاهي است كه مورد توجه مسئولان نظام به ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار دارد و ما نيز بايد از فرصت هاي جديدي كه در كشور براي اين نهاد انقلابي ايجاد شده استفاده كنيم.

دكتر منتظري پرهيز از سستي و خمودگي در فعاليت هاي علمي را مورد تاكيد قرار داد و يادآور شد: جهاد دانشگاهي مي تواند با ظرفيت ها و توانمندي هاي خود پرچم دار جنبش نرم افزاري كشور باشد و لازمه اين امر حفظ روحيه انقلابي است زيرا امكانات جوهره تحقيقات نيست و پژوهش امري خودجوش است كه با تلاش نيروهاي متعهد و دانشمند محقق مي شود.

مشاور رئيس جمهور در ادامه افزود: جهادگران دانشگاهي نبايد به فعاليت هاي علمي محدود اكتفا كنند، زيرا لازمه توسعه علمي كشور انجام تحقيقات راهبردي و حضور در عرصه هاي جديد است كه سربلندي و توانمندي ايران اسلامي را به ارمغان مي آورد.

رئيس جهاد دانشگاهي ادامه داد: جذب جوانان متعهد و مستعد يكي از اهداف جهاد دانشگاهي در جهت توسعه علمي جامعه است و در اين راستا سازمان توسعه نوآوري دانشجويان كشور در اين نهاد تاسيس شد.

به گزارش مهر، بيست و هفتمين گردهمايي معاون پژوهشي واحدها و پژوهشكده هاي جهاد دانشگاهي سراسر كشور طي مراسمي با حضور دكتر علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي، آيت الله محمدي نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان، دكتر خزايي رئيس دانشگاه بوعلي سينا و جمعي از مسئولان استان همدان در همدان گشايش يافت.