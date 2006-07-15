بيش از 16 هزار دانش پژوه از جامعه الزهرا فارغ التحصيل شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام طباطبايي - مدير جامعه الزهرا قم، عملكرد بخش هاي مختلف اين مركز علمي - آموزشي را تشريح كرد و گفت: جامعه الزهرا سلام الله عليها داراي 6 معاونت شامل هماهنگي، آموزش، پژوهش، تربيتي، بين المللي (ويژه خواهران غير ايراني) و فرهنگي تبليغي است.

وي در تبيين عملكرد معاونت پژوهشي اظهار داشت: كتابخانه مركزي جامعه الزهرا با 15هزار عضو و دارا بودن بانك اطلاعات نرم افزارهاي علوم اسلامي در خدمت دانش پژوهان عرصه علوم اسلامي است. فارغ التحصيلان دوره تكميلي و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در گروه هاي پژوهشي تفسير و علوم قرآني، فقه و اصول، فلسفه و كلام، عرفان، تاريخ و سيره، انديشه سياسي اسلام، اخلاق و تربيت و مطالعات زنان زير نظر اين معاونت فعاليت مي كنند.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، حجت الاسلام طباطبايي با اشاره به استقبال بانوان غير ايراني به تحصيل معارف ديني و علوم حوزوي گفت: معاونت بين الملل جامعه الزهرا در سال 1366فعاليت خود را آغاز كرد و هم اكنون صدها نفر از بيش از 40 كشور جهان به صورت روزانه و شبانه در جامعه الزهرا(س) در دوره هاي مقدماتي، عمومي و تكميلي مشغول تحصيل هستند و تاكنون بيش از 16 هزار نفر از اين مركز فارغ التحصيل شده اند.