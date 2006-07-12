ابراز نارضايتي پوتين از آپارتايد هسته اي آمريكا در بازار سوخت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهور روسيه، واشنگتن را متهم به برقراري موانع ساختگي براي واردات و فروش مستقيم مواد هسته اي ازسوي شركتهاي روسي به آن كشور كرد و اين را تبعض خواند.

پوتين در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا در ديدار روز جمعه خود با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در سن پترزبورگ درباره دسترسي متخصصان سوخت هسته اي روسيه به بازارهاي آمريكا با وي گفتگو خواهد كرد يا خير، وي تصريح كرد كه اين مسائل بين دو كشور وجود دارد.

پوتين قرار است روز جمعه با بوش كه براي شركت در نشست سران گروه هشت به روسيه مي آيد، ديدار كند. نشستي كه از 15 الي 17 ژوئيه در سن پترزبورگ روسيه برگزار مي شود و در آن مسائل مختلف جهاني از جمله مسئله انرژي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

رئيس جمهور روسيه گفت: ما با موانع تبعيض آميز آمريكا براي شركت هاي روسيه در بخش هسته اي موافق نيستيم و تمايل داريم تا اورانيوم را مستقيماً به نيروگاه ها بدهيم نه از طريق واسطه انحصار طلب كه به نظر ما اين واسطه گري ساختگي است.

پوتين ماه گذشته نيز با انتقاد مشابهي، آمريكا را متهم كرد كه مانع از گسترش تكنولوژي هسته اي در بازارهاي جهان مي باشد و در بازاهاي داخلي نيز موانعي براي مقابله با رقابت ايجاد كرده است.