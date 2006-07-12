به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، احمدي نژاد رئيس جمهور در آخرين ديدار مردمي خود در روز دوم سفر به اين استان در اجتماع پرشور مردم هريس حاضر شد و ضمن آنكه آنان را مردمي فرهنگ پرور، مجاهد و عالم پرور ناميد گفت: فرزندان پينه بسته كشاورزان، كارگران و همت بلند عشاير درود مي فرستم.

وي عدالت را روح اسلام و انقلاب دانست و افزود: بدون عدالت اسلام محقق نخواهد شد و استعدادها ناشكفته باقي خواهد ماند.

احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم فعاليت مسئولان براي خدمتگزاري به مردم اظهار داشت: مردم بايد احساس كنند كه مسئولان مال آنها و خدمتگزار آنها هستند و براي انجام اين كار درب اتاق همه مسئولان بايد به روي مردم باز باشد.

رئيس جمهور خواستار تلاش همگاني براي ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري كه از مهمترين مسائل كشور است، شد و افزود: امسال جوانان هريس به اندازه دو ميليارد تومان پروژه اشتغال زا معرفي كردند اما اين مقدار كم است و بايد افزايش يابد.

احمدي نژاد از افزايش اعتبارات استان آذربايجان شرقي در شانزدهمين جلسه استاني هيات دولت خبر داد و گفت: دولت براي پيشرفت شهرستان هريس اقداماتي همچون افزايش اعتبار طرحهاي آبرساني و سدهاي اين شهرستان براي آب شرب و كشاورزي، تخصيص اعتبار براي تسريح در ساخت سدها، تسريع گازرساني و تكميل جاده هاي ارتباطي را در دستور كار دارد.

وي خطاب به مردم تصريح كرد: خبرهاي خوش براي پيشرفت استان را از اخبار جلسه استاني هيات دولت پيگيري كنيد.