۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۹

گزارش خبرنگار اعزامي مهر (20) / رئيس جمهور در جمع مردم هريس خواستار شد:

تلاش همگاني براي ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري

محمود احمدي نژاد خواستار تلاش همگاني براي ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري در اقصي نقاط كشور شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، احمدي نژاد رئيس جمهور در آخرين ديدار مردمي خود در روز دوم سفر به اين استان در اجتماع پرشور مردم هريس حاضر شد و ضمن آنكه آنان را مردمي فرهنگ پرور، مجاهد و عالم پرور ناميد گفت: فرزندان پينه بسته كشاورزان، كارگران و همت بلند عشاير درود مي فرستم.

وي عدالت را روح اسلام و انقلاب دانست و افزود: بدون عدالت اسلام محقق نخواهد شد و استعدادها ناشكفته باقي خواهد ماند.

احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم فعاليت مسئولان براي خدمتگزاري به مردم اظهار داشت: مردم بايد احساس كنند كه مسئولان مال آنها و خدمتگزار آنها هستند و براي انجام اين كار درب اتاق همه مسئولان بايد به روي مردم باز باشد.

رئيس جمهور خواستار تلاش همگاني براي ايجاد اشتغال و مبارزه با بيكاري كه از مهمترين مسائل كشور است، شد و افزود: امسال جوانان هريس به اندازه دو ميليارد تومان پروژه اشتغال زا معرفي كردند اما اين مقدار كم است و بايد افزايش يابد.

احمدي نژاد از افزايش اعتبارات استان آذربايجان شرقي در شانزدهمين جلسه استاني هيات دولت خبر داد و گفت: دولت براي پيشرفت شهرستان هريس اقداماتي همچون افزايش اعتبار طرحهاي آبرساني و سدهاي اين شهرستان براي آب شرب و كشاورزي، تخصيص اعتبار براي تسريح در ساخت سدها، تسريع گازرساني و تكميل جاده هاي ارتباطي را در دستور كار دارد.

وي خطاب به مردم تصريح كرد: خبرهاي خوش براي پيشرفت استان را از اخبار جلسه استاني هيات دولت پيگيري كنيد.

