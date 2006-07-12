تحريم ايران وضعيت را بدتر مي كند / شركاي ما درباره عراق اشتباه كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ريانووستي، رئيس جمهور روسيه اعلام كرد: "ما طرفدار آن نيستيم كه به همه اجازه دهيم كه به سلاح هسته اي و يا به طرز دسترسي به آن دست پيدا كنند.،ما به دنبال آن هستيم كه همه با هم از جمله در چارچوب G8 به تصميمي مورد موافقت تمام طرفها دست يابيم و براي رسيدن به آن تلاش خواهيم كرد".

پوتين كه با شبكه تلويزيوني "سي تي وي" كانادا گفتگو مي كرد، در اربطه با توافق تمام طرفها گفت : اين كه ما آن را چگونه انجام مي دهيم مثلاً در همان شوراي امنيت حال به شكل تحريم و يا به صورت بيانيه مسئله ديگري است".

رئيس جمهور روسيه تاكيد كرد: "اما اگر امروز ما در حاليكه هنوز پاسخ ايران را در مورد بسته پيشنهادي گروه 1+5 دريافت ننموده ايم به سوي تحريم روي آوريم فقط موجب قطع روند مثبتي خواهيم شد كه تا حدودي پديدار شده است".

پوتين اعلام كرد: "اين مسئله چندين سال است كه ادامه دارد. چه اتفاقي خواهد افتاد اگر سه هفته ديگر هم صبر كنيم؟ فكر مي كنم بعيد به نظر مي رسد كه چيزي تغيير كند. براي همين در حال حاضر احتياجي به تكاپو كردن نيست، اين مسئله نياز به شكيبايي دارد".



وي همچنين در اين گفتگو ابراز داشت كه در رابطه با ايران و كره شمالي ، بين روسيه و شركاي غربي آن، اختلاف نظري در رابطه با اهدافي كه طرفين خواهان دستيابي بدان هستند، وجود ندارد، اما در راه و روش رسيدن به آن اختلاف است.

رئيس جمهور روسيه در ادامه اظهار داشت: "ما نيز همانند ساير همپيمانان خود در گروه هشت، مي خواهيم كه جهان امن تر باشد و تهديداتي جديد به وجود نيايد و سلاح كشتار جمعي و ابزار انتقال آن توسعه نيابند".

به گفته وي، اين به مسئله هسته اي ايران و برنامه موشكي كره شمالي نيز مربوط مي شود.

پوتين با اشاره به حمله به دروغ سلاح كشتار جمعي در عراق خاطرنشان كرد: ما مي بينيم كه شركاي ما گاهي اشتباه مي كنند ، كجاست اين سلاح؟ آيا اوضاع در اين كشور از لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و مبارزه با تروريسم بهتر شده است؟ اين سؤال بزرگي است. حال راه خروج چيست؟ در آينده چكار بايد كرد، گفتن آن سخت است و از آنجا نيز نمي توان خارج شد. اين يكي از بن بست هاست".

وي گفت: مسئله تنها در اين است كه به چه روشي مي توان به اين هدف دست يافت. ".

پوتين افزود: "اميدوارم كه ما به همراه هم و از جمله با نيروهاي ائتلاف بين المللي كه در عراق مستقرند و با خود ملت عراق ، راه خروجي را از اين اوضاع بيابيم، اما فكر نمي كنم كه حل مسئله اكنون ساده تر از زماني باشد كه ما سعي مي كرديم بر صدام فشار بياوريم".

به گفته وي، هم اكنون وضعيت مشابه نيز در ايران و كره شمالي وجود دارد.