به گزارش خبرگزاري مهر ، محمد علي ‌آبادي در اين ديدار درباره مسايل كلان ورزش كشور و حضور تيم ملي فوتبال ايران در رقابتهاي جام جهاني 2006 آلمان با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به گفتگو خواهد پرداخت .

رئيس سازمان تربيت بدني چندي پيش از عبدالرضا ساور معاون فرهنگي، حقوقي و امورمجلس سازمان خواست تا با برنامه ‌ريزي لازم زمينه حضور وي را در كليه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي فراهم آورد.

بر اين اساس علي ‌آبادي در اولين برنامه حضورش در كميسيون‌هاي مجلس، روز سه ‌شنبه 27 تيرماه دركميسيون فرهنگي حاضرخواهد شد تا ضمن ارائه گزارشي از برنامه‌هاي انجام شده، با نمايندگان درباره توسعه ورزش كشور به تبادل نظر بپردازد.