گروه 1+5 با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "فيليپ دوست بلازي " وزير امور خارجه فرانسه عصرامروز اعلام كرد : وزيران خارجه گروه 1+5 امروز در پاريس توافق كردند كه پرونده برنامه هسته اي ايران را مجددا به شوراي امنيت ارجاع دهند .

وي افزود: ما گزينه اي نداشتيم جز اينكه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهيم و اين روند را كه از دوماه پيش معلق مانده ادامه دهيم .

نشست امروز وزراي خارجه گروه 1+5 درباره موضوع هسته اي ايران ساعتي پيش و با حضور وزيران خارجه شش كشور در پاريس آغاز شد.



اين وزراء درصددند تا امروز عصر در پاريس درباره اقدام بعدي در خصوص موضع هسته اي ايران تصميم گيري كنند.

گفتگوها در ساعت 14 به وقت گرينويچ (17:30 دقيقه به وقت تهران) آغاز شد و "دوست بلازي"، "مارگارت بكت" ، "سرگئي لاوروف"، "كاندوليزا رايس" ، "فرانك والتر اشتاين ماير" وزيران امور خارجه فرانسه، انگليس، روسيه، آمريكا ، آلمان و همچنين "زانگ يسويي" معاون وزير امور خارجه چين شركت دارند.

وزراي خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان نشست خود در پاريس تحولات مربوط به موضوع هسته اي ايران، پيشنهاد گروه در رابطه با اين موضوع و همچنين نتايج روز گذشته نشست علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار دهند.