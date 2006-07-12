باب گفتگو با تهران هنوز باز است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اشتاين ماير اظهار داشت كه با وجود توافق اخيرگروه 1+5 باب گفتگوها هنوز براي ايران بسته نشده است.

وزير امور خارجه آلمان همچنين گفت: اميدوارم كه برخي در رهبري ايران متوجه علامتي كه از سوي گروه 1+5 ارسال مي شود بشوند و به گفتگوها بازگردند.

وي افزود: ايران نتوانست در موقعيت مناسبي واكنشي از خود نشان دهد، شش كشور درباره تدابير بيشتر بار ديگر با همديگر گفتگو خواهند كرد كه احتمالاً اقدامات تحريمي را هم شامل خواهد شد.

پيش از اين، "فيليپ دوست بلازي" وزير خارجه فرانسه از توافق گروه 1+5 براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نشست پاريس خبر داد.

وي افزود: ما گزينه اي نداشتيم جز اينكه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهيم و اين روند را كه از دوماه پيش معلق مانده ادامه دهيم .

اين مقام فرانسوي همچنين مدعي شد كه ايران به هيچ وجه آمادگي خود را براي مذاكره جدي در خصوص محتواي پيشنهاد ما نشان نداده است و شوراي امنيت ايران را مجبور به تعليق غني سازي خود خواهد كرد.

وي گفت: اگر ايران از همكاري سر باز زند آنگاه ما بر اساس بند 41 فصل هفتم سازمان ملل تدابيري را اتخاذ خواهيم كرد.

بر اساس اين بند، شوراي امنيت مي تواند تحريمهاي اقتصادي را عليه كشور مورد نظر اعمال كند و در اين بند براي اقدام نظامي اجازه اي داده نشده است.

گفتگوها امروز در پاريس در ساعت 14 به وقت گرينويچ (17:30 دقيقه به وقت تهران) آغاز شد و "دوست بلازي"، "مارگارت بكت" ، "سرگئي لاوروف"، "كاندوليزا رايس" ، "فرانك والتر اشتاين ماير" وزيران امور خارجه فرانسه، انگليس، روسيه، آمريكا ، آلمان و همچنين "زانگ يسويي" معاون وزير امور خارجه چين شركت داشتند.

گروه پاريس همچنين اعلام كرده است كه هر زمان كه تهران همكاري كند، آنها مي توانند اقدامات شوراي امنيت را متوقف كنند.

از سوي ديگر آژانس بين المللي انرژي اتمي در آخرين اظهارات خود از ايران خواسته است تا غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مورد نزاع را متوقف كند تا شرايط براي آغاز گفتگوها فراهم شود.

برخي از مقامهاي اروپايي گفتند كه آنها خواهان رسيدن به توافقي در باره يك قطعنامه در سازمان ملل در يكي دو هفته آينده هستند.