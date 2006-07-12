  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۲۰:۵۸

دانشگاه آزاد گرگان و شبكه ملي پژوهش گياهان دارويي تفاهم نامه منعقد كردند

تفاهم نامه همكاري دانشگاه آزاد گرگان و شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي به منظور بهره گيري از توان تخصصي، علمي و پژوهشي متقابل در امر توسعه ملي منعقد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر "رضا علي محسني"  - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان و دكتر "محمد باقر رضايي" - رئيس شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي رسيده است طرفين متعهد شده اند همكاري هاي لازم را براي برگزاري دوره هاي آموزشي، كنفرانس هاي علمي، كارگاه هاي آموزشي، اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك، ايجاد بانك اطلاعاتي، تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي انجام دهند.

همچنين همكاري و همفكري در جهت تقويت توانمندي و استفاده از بخش هاي مختلف آزمايشگاهي و تحقيقاتي به منظور استفاده از توانايي هاي يكديگر از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.

کد مطلب 352253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها