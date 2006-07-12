دانشگاه آزاد گرگان و شبكه ملي پژوهش گياهان دارويي تفاهم نامه منعقد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر "رضا علي محسني" - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان و دكتر "محمد باقر رضايي" - رئيس شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي رسيده است طرفين متعهد شده اند همكاري هاي لازم را براي برگزاري دوره هاي آموزشي، كنفرانس هاي علمي، كارگاه هاي آموزشي، اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك، ايجاد بانك اطلاعاتي، تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي انجام دهند.

همچنين همكاري و همفكري در جهت تقويت توانمندي و استفاده از بخش هاي مختلف آزمايشگاهي و تحقيقاتي به منظور استفاده از توانايي هاي يكديگر از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.