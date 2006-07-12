معاون نخست وزير كويت در گفتگوي اختصاصي با مهر خبر داد : سفر امير كويت به تهران / تاكيد بر ضرورت حل مسائل موجود ميان دو كشور از راه تعامل مثبت / نياز كويت به گسترش همكاري هاي تجاري با ايران

شيخ محمد صباح سالم الصباح كه براي شركت در نهمين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق به تهران سفر كرده بود، در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر بر عزم و تمايل جدي مقامهاي كويت براي توسعه و تقويت روزافزون روابط و مناسبات دوجانبه با ايران در تمام زمينه ها تاكيد كرد.



وي خاطر نشان كرد: روابط دو كشور در سطح عالي و حسنه اي قرار دارد كه سفر اخير جناب آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور محترم ايران به كويت كه به منظور تبريك گفتن به امير جديد اين كشور انجام شد، سطح بالاي روابط و حسنه بودن مناسبات دوجانبه را منعكس كرد.



شيخ سالم الصباح تاكيد كرد: ما پيوسته به تقويت و استحكام مناسبات دوجانبه با ايران در تمام سطوح چشم دوخته ايم.



وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سطح كنوني روابط دوجانبه ميان دو كشور واينكه آيا مسائلي وجود دارد كه همچنان لاينحل باقي مانده است، اظهار داشت : مسائل زيادي به ويژه در زمينه اقتصادي وجود دارد كه بايد با آنها تعامل مثبت صورت گيرد، ما به استفاده از حوزه هاي گازي منطقه خليج(فارس) و تعيين مرزهاي فلات قاره و استفاده از آب شرب جمهوري اسلامي ايران و گسترش روابط تجاري با اين كشور نياز داريم.

وي تاكيد كرد: ما به تقويت روزافزون روابط دوجانبه و آينده درخشان آن واقعا خوشن بين هستيم.

وزير امور خارجه كويت با اشاره به موضع مشترك كشورش با ايران درباره عراق تاكيد كرد: ما پيوسته بر ضرورت حل مشكلات عراق و برقراري ثبات وامنيت كامل در اين كشور تاكيد كرده ايم و نقش كشورهاي همسايه را در اين زمينه مهم قلمداد مي كنيم.



وي با تاكيد بر ضرورت تقويت حسن همجواري ميان كشورهاي همسايه عراق و تضمين برقراري امنيت در منطقه به ويژه در عراق، نشست اخيروزيران امورخارجه كشورهاي همسايه عراق را در تهران موفقيت آميز و مثبت ارزيابي كرد.



شيخ سالم الصباح، برقراري ثبات و امنيت در عراق را به نفع تمام كشورهاي منطقه از جمله همسايگان اين كشور دانست و درباره عواقب خطرناك هرگونه بي ثباتي در عراق هشدار داد.



وي در پاسخ به سوال مهر درباره بهترين راه حل مشكلات كنوني عراق گفت : بهترين شيوه براي حل مسائل عراق، آشتي ملي و گفتگوي سازنده و دوستانه ميان همه گروهها وطوايف آن است و كويت نيز از اين روند حمايت مي كند.



شيخ سالم الصباح با محكوم كردن حملات تروريستي عليه مردم بيگناه عراق و اماكن مقدس اين كشور تاكيد كرد: ريشه مشكلات كنوني عراق، به 30 سال پيش برمي گردد، يعني زماني كه بذرانديشه خطرناك بعثي كاشته شد، بايد انديشه و تفكر صدامي از عراق زدوده شود، صدامي حامل انديشه صدام هستند و همچنان در عراق به فعاليت خود ادامه مي دهند و براي پاك كردن عراق از انديشه هاي صدام به زمان نياز است.



وزير امور خارجه كويت در پاسخ به سوال مهر درباره دادگاه محاكمه صدام خاطر نشان كرد: صدام در گذشته دو جنگ ويرانگر بر ضد ايران و كويت به راه انداخت كه دو كشور متحمل خسارتها و زيانهاي سنگيني شدند،تنها چيزي كه ما مي خواهيم، محاكمه عادلانه و قصاص صدام هستيم، كويت مصرانه بر ضرورت قصاص عادلانه صدام تاكيد مي كند.



شيخ سالم الصباح در پايان از سفر امير كويت به تهران تا پيش از پايان سال جاري ميلادي خبر داد و آن را پاسخي به سفر اسفند 84 دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران به كويت دانست.

وي همچنين در پايان گفتگو با مهر از ميزباني شايسته جمهوري اسلامي ايران در برگزاري اجلاس همسايگان عراق تقدير كرد و ابراز اميدواري كرد تا نشست تهران گامي بلند در راه حل مشكلات و مسائل عراق باشد.



نهمين اجلاس كشورهاي همسايه عراق كه بحرين و مصر نيز به عنوان ناظر در آن شركت كردند، شنبه و يكشنبه 17 و 18 تير در تهران برگزار شد و با صدور بيانيه اي با تاكيد بر ضرورت حمايت از روند سياسي، دولت جديد، كنترل كامل مرزها و جلوگيري از ورود تروريستها ، انتقال كليه مسئوليت ها و اداره امور به عراقي ها، ضرورت حمايت بيشتر جامعه بين المللي از عراق و حمايت از طرح آشتي ملي نوري المالكي به كار خود پايان داد. عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب، اكمل الدين احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و اشرف قاضي نماينده كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در عراق از جمله شركت كنندگان در اين اجلاس بودند.

وزير امور خارجه كويت تيرماه 84 ابراز اميدواري كرده بود تا مشكلات موجود ميان كشورش با ايران در مورد مرزهاي فلات قاره به شيوه مقبولانه وعادلانه حل وفصل شود.



به گزارش مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، شيخ محمد صباح سالم الصباح گفته بود: كويت از اينكه پرونده فلات قاره با ايران در زمان رياست محمد خاتمي رئيس جمهور بسته نشود، نگران نيست .

وي خواستار حل قابل قبول در مورد مسئله تعيين مرزهاي فلات قاره ميان دو كشور در چارچوب تفاهم مشترك شده بود.

شيخ سالم الصباح تاكيد كرده بود: اراده سياسي كويت و ايران بر ضرورت تسريع و دستيابي به حل قابل قبول در مورد تعيين مرزهاي فلات قاره ميان دو كشور درچارچوب تفاهم نامه مشترك وتمايل طرفين در تداوم گفتگو در سطوح سياسي وفني و كارشناسي بر اساس اصول و قوانين بين المللي قرار دارد.

كويت از سال 1968 اين مسئله را با طرف ايراني بررسي مي كند .



وي تاكيد كرده بود: روابط دوجانبه كويت و ايران در حالي عالي و فراتر از حالت منحصربه فرد قرار دارد و اكنون زمان آن رسيده است كه پرونده فلات قاره به شيوه عادلانه وبراساس قوانين بين المللي حل وفصل شود.