هاشمي رفسنجاني از حق شكايت خود گذشت ؛ راضي به حبس كسي نيستم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پي صدور حكم دادگاه ويژه روحانيت قم در مورد متهمان پرونده اغتشاش در مراسم پانزده خرداد در شهر مقدس قم، آيت الله هاشمي رفسنجاني با ارسال نامه اي خطاب به حجت الاسلام علي عبداللهي رئيس دادگاه ويژه روحانيت قم تصريح كرد: همانگونه كه پس از سخنراني در جمع مسئولان قم گفتم، اينجانب از نظر حق شخصي خود نه شاكي هستم و نه طالب كيفر و نمي توانم به حبس كسي رضايت دهم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين نامه اظهار داشت: خبر صدور حكم در مورد پرونده اغتشاش در برنامه بزرگداشت 15 خرداد در حرم مطهر حضرت معصومه (ع) را در رسانه ها ديدم. همانگونه كه پس از سخنراني در جمع مسئولان قم گفتم، اينجانب از نظر حق شخصي خود نه شاكي هستم و نه طالب كيفر و اصولا با احساسي كه نسبت به زندان ها و زنداني دارم، نمي توانم به حبس كسي رضايت دهم.

وي تاكيد كرد: ضمن اينكه از حق و وظيفه مسئولان در حفظ منافع، امنيت و آزادي جامعه نيز غافل نيستم، تمايل دارم كه در كيفر متهمان رافت اسلامي در نظر گرفته شود و اميد است اثر اين گذشت در تنبه متهمان از كيفر مقرر بيشتر باشد.