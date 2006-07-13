مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

جدول توزيع كارت آزمون پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

دليل عدم پرداخت 2 ماه پاداش معلمان؛ وزير آموزش و پرورش: اعتبار نداشتيم

افزايش قيمت طلا و سكه در بازار

اعتماد:

تشكيل كميته مبارزه با گراني

ايران در رنكينگ فيفا؛ 24 پله سقوط كرد

تهاجم زميني اسرائيل به جنوب لبنان

اعتماد ملي:

براي تعيين تكليف پرونده هسته اي؛ پوتين : سه هفته ديگر منتظر ايران بمانيم

سياسي ترين خط لوله جهان گشايش يافت

احتمال استعفاي محمود عباس

ابرار:

احمدي نژاد: با همه مذاكره مي كنيم

دبير كل موتلفه: دولت بايد تصدي گري را رها كند

عضو فراكسيون اصولگرايان: رسانه ملي در اختيار دولت است

اسرار:

بار ديگر پرونده هسته اي ايران موضوع روز مي شود

خارجي ها براي دريافت كليه ايراني ها 20 هزار دلار مي دهند

واگذاري ساخت و توسعه مترو به دولت مغاير با صحبت هاي رئيس جمهور است

ابتكار:

حمله اسرائيل به جنوب لبنان

حكم اعدام رباينده 40 دختر اصفهاني متوقف شد

رمزگشايي از معماي گراني!



اقتصاد پويا :

تعاوني هاي عام هم وارد بورس مي شوند

صفار هرندي : ايران صادر كننده مد و لباس به كشورهاي منطقه مي شود

كشف يك ميليون ليتر سوخت و يك هزار تن قير قاچاق در مرزهاي آبي و خاكي كشور

پول:

اعتراض 13 نماينده مجلس به اخبار ضد و نقيض سهميه بندي بنزين

وزير نيرو خواستار افزايش تعرفه برق شد

تشكيل سه كميته ويژه براي مبارزه با گراني

جام جم:

با حمله همزمان به فلسطين و لبنان صهيونيست ها، امنيت خاورميانه را به خطر انداختند

رئيس جمهور اعلام كرد: مذاكره عادلانه با همه

ازدحام خودروها در جايگاههاي بنزين

جمهوري اسلامي:

ايران بار ديگر توقف غني سازي را رد كرد

واحدهاي صنفي كم درآمد از پرداخت ماليات معاف شدند

رئيس جمهور: ما اهل گفتگو هستيم ولي درباره حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي كنيم



جوان:

حزب الله لبنان به ياري حماس آمد

افزايش سن راي در انتخابات شوراها به 18 سال

سقوط آزاد فوتبال ايران در جدول فيفا



جهان صنعت :

آمارهاي بانك مركزي از افزايش قيمت كالاها در خرداد ماه خبر مي دهد: گراني همچنان مي تازد

بانك گردشگري ايران تاسيس مي شود

احمدي نژاد: بودجه عمراني امسال 80 درصد افزايش مي يابد



حيات نو:

حزب الله لبنان دو نظامي اسرائيلي را اسير كرد

طرح جامعه مسكن روي ميز هيئت دولت

استاندار تهران خبر داد: برخورد با صاحب خانه هاي متخلف



خراسان :

اسرائيل جنگ غزه را به لبنان كشاند

كابوس 20 ساعته مسافرت با يك قطار عادي

زيدان سخن گفت



خبر:

رئيس جمهور در جمع پرشور مردم شبستر: در فضاي عادلانه، با همه مذاكره مي كنيم

خبرنگاران آزاد ، بيمه مي شوند

شبهه در وجود گراني ها و اجرايي نبودن سهيمه بندي بنزين

دنياي اقتصاد:

قيمت جهاني طلا در مسير صعود

سقوط 73 واحدي شاخص بورس

پورمحمدي: اراده دولت و وزارت كشور تضعيف شوراها نيست



سياست روز:

پاسخ كوبنده حزب الله به اشغالگران قدس

بازديد وزير ارشاد از كارگاه طراحي پوشش اسلامي

نامه صد شهردار استان هاي شرقي به احمدي نژاد



شرق:

دو صهيونيست در دست حزب الله

علي جنتي خروج خود از وزارت كشور را تاييد كرد

خالد مشعل در ليست ترور اسرائيل

صداي عدالت:

علما خبرگان را تاييد صلاحيت مي كنند

محسن هاشمي: مي خواهند مرا بركنار كنند

انتقاد از گراني به رسانه هاي طرفدار دولت هم رسيد: دولت در گرد باد شعارها

عصر اقتصاد:

استاندار تهران: پارك هاي بانوان در شهرستان هاي تهران احداث مي شود

قيمت ظرف چيني از نام هم ارزان تر است

وزير نفت: بنزين كافي ذخيره داريم



كيهان:

حمله به اسرائيل ؛ حزب الله زهر چشم گرفت

با اشاره به ديدار بروكسل؛ رايس: پاسخ لاريجاني نااميد كننده بود

تمام راههاي روستايي با پايان برنامه چهارم آسفالت مي شود



كارو كارگر:

روز انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت

ايران بمب گذاري هاي هند را محكوم كرد

ترديد درباره وجود گراني هاي اخير؛ مجلس به آمارها مشكوك است

كارگزاران:

سكه دوباره گران شد

نبرد حزب الله و اسرائيل

هاشمي رفسنجاني حمله كنندان به خود را بخشيد

همبستگي:

مركز پژوهش هاي مجلس پس از بررسي وضعيت حساب ذخيره ارزي اعلام كرد: برداشت هاي غير قانوني دولت

تجاوز پسر 16 ساله به 40 دختر

سقوط 24 پله اي فوتبال ايران

همشهري:

درخواست رئيس جمهور از مجلس براي افزايش بودجه عمراني

قيمت آهن ، سيمان، حبوبات و لبنيات به سطح اسفند 84 باز مي گردد

درخواست رئيس جمهور از مجلس براي افزايش بودجه عمراني

هدف و اقتصاد:

خروج خودروهاي فرسوده در دستور كار دولت قرار گرف

سكه و طلا گران شد

خاموشي و نهاونديان عضو ستاد ويژه اجراي اصل 44 شدند