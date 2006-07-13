مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:
جدول توزيع كارت آزمون پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
دليل عدم پرداخت 2 ماه پاداش معلمان؛ وزير آموزش و پرورش: اعتبار نداشتيم
افزايش قيمت طلا و سكه در بازار
اعتماد:
تشكيل كميته مبارزه با گراني
ايران در رنكينگ فيفا؛ 24 پله سقوط كرد
تهاجم زميني اسرائيل به جنوب لبنان
اعتماد ملي:
براي تعيين تكليف پرونده هسته اي؛ پوتين : سه هفته ديگر منتظر ايران بمانيم
سياسي ترين خط لوله جهان گشايش يافت
احتمال استعفاي محمود عباس
ابرار:
احمدي نژاد: با همه مذاكره مي كنيم
دبير كل موتلفه: دولت بايد تصدي گري را رها كند
عضو فراكسيون اصولگرايان: رسانه ملي در اختيار دولت است
اسرار:
بار ديگر پرونده هسته اي ايران موضوع روز مي شود
خارجي ها براي دريافت كليه ايراني ها 20 هزار دلار مي دهند
واگذاري ساخت و توسعه مترو به دولت مغاير با صحبت هاي رئيس جمهور است
ابتكار:
حمله اسرائيل به جنوب لبنان
حكم اعدام رباينده 40 دختر اصفهاني متوقف شد
رمزگشايي از معماي گراني!
اقتصاد پويا :
تعاوني هاي عام هم وارد بورس مي شوند
صفار هرندي : ايران صادر كننده مد و لباس به كشورهاي منطقه مي شود
كشف يك ميليون ليتر سوخت و يك هزار تن قير قاچاق در مرزهاي آبي و خاكي كشور
پول:
اعتراض 13 نماينده مجلس به اخبار ضد و نقيض سهميه بندي بنزين
وزير نيرو خواستار افزايش تعرفه برق شد
تشكيل سه كميته ويژه براي مبارزه با گراني
جام جم:
با حمله همزمان به فلسطين و لبنان صهيونيست ها، امنيت خاورميانه را به خطر انداختند
رئيس جمهور اعلام كرد: مذاكره عادلانه با همه
ازدحام خودروها در جايگاههاي بنزين
جمهوري اسلامي:
ايران بار ديگر توقف غني سازي را رد كرد
واحدهاي صنفي كم درآمد از پرداخت ماليات معاف شدند
رئيس جمهور: ما اهل گفتگو هستيم ولي درباره حقوق مسلم خود با كسي مذاكره نمي كنيم
جوان:
حزب الله لبنان به ياري حماس آمد
افزايش سن راي در انتخابات شوراها به 18 سال
سقوط آزاد فوتبال ايران در جدول فيفا
جهان صنعت :
آمارهاي بانك مركزي از افزايش قيمت كالاها در خرداد ماه خبر مي دهد: گراني همچنان مي تازد
بانك گردشگري ايران تاسيس مي شود
احمدي نژاد: بودجه عمراني امسال 80 درصد افزايش مي يابد
حيات نو:
حزب الله لبنان دو نظامي اسرائيلي را اسير كرد
طرح جامعه مسكن روي ميز هيئت دولت
استاندار تهران خبر داد: برخورد با صاحب خانه هاي متخلف
خراسان :
اسرائيل جنگ غزه را به لبنان كشاند
كابوس 20 ساعته مسافرت با يك قطار عادي
زيدان سخن گفت
خبر:
رئيس جمهور در جمع پرشور مردم شبستر: در فضاي عادلانه، با همه مذاكره مي كنيم
خبرنگاران آزاد ، بيمه مي شوند
شبهه در وجود گراني ها و اجرايي نبودن سهيمه بندي بنزين
دنياي اقتصاد:
قيمت جهاني طلا در مسير صعود
سقوط 73 واحدي شاخص بورس
پورمحمدي: اراده دولت و وزارت كشور تضعيف شوراها نيست
سياست روز:
پاسخ كوبنده حزب الله به اشغالگران قدس
بازديد وزير ارشاد از كارگاه طراحي پوشش اسلامي
نامه صد شهردار استان هاي شرقي به احمدي نژاد
شرق:
دو صهيونيست در دست حزب الله
علي جنتي خروج خود از وزارت كشور را تاييد كرد
خالد مشعل در ليست ترور اسرائيل
صداي عدالت:
علما خبرگان را تاييد صلاحيت مي كنند
محسن هاشمي: مي خواهند مرا بركنار كنند
انتقاد از گراني به رسانه هاي طرفدار دولت هم رسيد: دولت در گرد باد شعارها
عصر اقتصاد:
استاندار تهران: پارك هاي بانوان در شهرستان هاي تهران احداث مي شود
قيمت ظرف چيني از نام هم ارزان تر است
وزير نفت: بنزين كافي ذخيره داريم
كيهان:
حمله به اسرائيل ؛ حزب الله زهر چشم گرفت
با اشاره به ديدار بروكسل؛ رايس: پاسخ لاريجاني نااميد كننده بود
تمام راههاي روستايي با پايان برنامه چهارم آسفالت مي شود
كارو كارگر:
روز انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت
ايران بمب گذاري هاي هند را محكوم كرد
ترديد درباره وجود گراني هاي اخير؛ مجلس به آمارها مشكوك است
كارگزاران:
سكه دوباره گران شد
نبرد حزب الله و اسرائيل
هاشمي رفسنجاني حمله كنندان به خود را بخشيد
همبستگي:
مركز پژوهش هاي مجلس پس از بررسي وضعيت حساب ذخيره ارزي اعلام كرد: برداشت هاي غير قانوني دولت
تجاوز پسر 16 ساله به 40 دختر
سقوط 24 پله اي فوتبال ايران
همشهري:
درخواست رئيس جمهور از مجلس براي افزايش بودجه عمراني
قيمت آهن ، سيمان، حبوبات و لبنيات به سطح اسفند 84 باز مي گردد
درخواست رئيس جمهور از مجلس براي افزايش بودجه عمراني
هدف و اقتصاد:
خروج خودروهاي فرسوده در دستور كار دولت قرار گرف
سكه و طلا گران شد
خاموشي و نهاونديان عضو ستاد ويژه اجراي اصل 44 شدند
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