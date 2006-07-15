25 هزار معلم آزاد در آموزش و پرورش وجود دارد

دكترعلي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره جابجايي هاي مداوم تعدادي از معلمان از منطقه اي به منطقه ديگر ، ادامه داد: بعضي از داوطلبان در ابتداي امر براي پيوستن به سيستم آموزش و پرورش ، هر شرطي از جمله رفتن به مناطق دور دست را مي پذيرند اما با گذشت اندك زماني ، تمايل دارند به محل اصلي زندگي خود بازگردند.

وي گفت: نيروهاي تخصص ديده آزاد آن دسته از معلمان متخصص و ماهري را شامل مي شود كه بر خلاف دارا بودن تخصص يا به تدريس نمي پردازند و يا كمتر از حد لازم تدريس مي كنند.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اينكه تعدادي از همين 25 هزار معلم آزاد متخصص در مدارس به اموري نظير دفتر داري و... مشغول هستند ، ياد آور شد: اين افراد نيز از شرايط خودشان رضايت ندارند ، چرا كه به اين ترتيب از مزاياي كمتري بهره مند مي شوند. بنابراين مسئولان آموزش و پرورش موظف هستند با تقويت نيروهاي بومي هر منطقه تعداد نيروي آموزش ديده ماهر مشغول به كار تدريس در مناطق را به بيشترين تعداد رسانده و جابجايي هاي موجود را به صفر برسانند.

عباسپور با تاييد اينكه نبايد رفتن داوطلبان آموزش و پرورش به نقاط محروم دريچه اي براي ورود غير معقول تعدادي از افراد به سيستم آموزش و پرورش شود ، ادامه داد: اين تعداد از دواطلبان كه از چنين روزنه هايي براي ورود به آموزش و پرورش استفاده مي كنند ، پس از زمان اندكي با فشار بر روي مسئولان خواستار بازگشت به مناطق محل زندگي خود مي شوند كه اين امر خود به مشكلات سيستم آموزشي كشور مي افزايد.

وي خاطر نشان ساخت: موضوع جابجايي و معلمان آزاد در راستاي ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش يكي از محورهاي اصلي برنامه هاي مجلس هفتم به شمار رفته و اميد مي رود مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارد با جلسات مشترك مجلس و آموزش و پرورش ، بزودي حل و فصل شود.