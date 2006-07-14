1400 واحد مسكوني استيجاري در اردبيل به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم افتتاح اين واحدها، وزير مسكن وشهرسازي در سخناني گفت :در جهت تحقق شعار توليد مسكن انبوه ،مقاوم و زيبا امسال بيشتر از 60 هزار واحد مسكوني شهري و 200 هزار واحد مسكوني روستاي در كشور احداث مي شود كه احداث هر 50 متر مربع ساختمان زمينه اشتغال يك نفر را به صورت مستقيم فراهم مي كند .

محمد سعيدي كيا افزود :سهم استان اردبيل از تعداد واحدهاي مسكوني در حال اجرا 9هزار واحد است كه اين ساخت و سازها بدون دخالت برنامه هاي دولت در حال ساخت است وما تنها بستر وزمينه فراهم تا سرمايه گذاران بخش خصوصي اقدام به سرمايه گذاري و توليد بكنند.

وي گفت :با واگذاري امور ساخت و ساز مسكن در كشور تحول خاصي در بين شركت ها در جهت سرمايه گذاري در اين بخش آغاز شده وما اميدواريم با ارتفاع سازي كه در توسعه شهري و رفع نابهنجاري هاي جامعه موثر است، بتوانند موفق عمل كنند .

در اين مراسم استاندار اردبيل با اشاره به تلاش هاي دولت در جهت حل معضل بيكاري و ساخت مسكن انبوه دركشور گفت:استان اردبيل هم اكنون از كسري 25 هزار واحد مسكوني ونيز بيكاري 44 هزار جوان رنج مي برد و ما تا پايان برنامه جاري توسعه كشور در نظر داريم اين دومعضل اساسي را برطرف وحل كنيم .