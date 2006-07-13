واگذاري مسئوليت حفظ امنيت استان المثني به نيروهاي عراقي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزيرعراق صبح امروز رياست مراسم انتقال مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي عراقي را در استان المثني درجنوب اين كشور برعهده داشت واين اولين استان از بين 18 استاني است كه نيروهاي چند مليتي از آن خارج مي شوند و نيروهاي عراقي مسئوليت هاي امنيتي را به طوركامل دراين استان به عهده مي گيرند.

برپايه اين گزارش، نيروهاي ژاپني به صورت اساسي دراستان المثني مستقر بودند كه كار خروج آنها ازهفته گذشته آغازشد.

نوري المالكي نخست وزيرعراق دراين مراسم كه درشهر سماوه در مركز استان المثني برگزار شد، اين رويداد را براي مردم عراق تاريخي توصيف كرد و خطاب به مردم سماوه گفت : اين افتخاري براي شهر شما است.

وي درعين حال با اشاره به حمايت كامل دولت عراق از مردم المثني هشدار داد كه تروريست ها براي از بين بردن اين دستاورد از طريق عمليات تروريستي تلاش و برنامه ريزي مي كنند و از دستگاه هاي امنيتي مي خواهم تا به وضعيت امنيتي اهتمام و توجه زيادي داشته باشند.

اين درحاليست كه يك افسر ارتش آمريكا امروز گفت : صدام ديكتاتورسابق عراق و برخي ازهفت تن همدستان وي اعتصاب غذا كرده اند.

برپايه اين گزارش، سرهنگ "كار كيون كاري" در عين حال شمار دقيق اعتصاب كنندگان و علت اين اعتصاب را اعلام نكرد.

صدام و هفت تن از همدستانش از چند ماه پيش به اتهام كشتار شيعيان روستاي الدجيل در سال 1982ميلادي محاكمه مي شوند و صدام و متهمان اصلي پرونده و وكلاي مدافع آنها جلسات روز دوشنبه و سه شنبه دادگاه عالي جنايي عراق را در اعتراض تحريم كردند.

اين وكلاي مدافع گفتند كه اين كار را در اعتراض به عدم پاسخ به درخواست هاي خود به ويژه حفاظت از جان اعضاي تيم دفاع در پي ترور خميس العبيدي يكي از اين اعضا در 21 ژوئن گذشته در بغداد صورت داده اند.

صدام و برخي از متهمان درپي ترور العبيدي اعتصاب غذا كرده بودند.

از اوضاع امنيتي عراق نيز خبر مي رسد كه براثر انفجار يك دستگاه موتورسيكلت در شهرك ابوصيد در شمال شرقي شهر بعقوبه، سه عراقي كشته و سه تن ديگر زخمي شدند.

وزارت دفاع عراق نيز امروز گزارش داد كه بر اثر انفجار بمب در محله الغدير در بغداد؛ پنج نفر كشته و دو كارگر شهرداري زخمي شدند.

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق اخيرا در گفتگو با روزنامه تايمز انگليس گفته بود كه كنترل تمام شهرهاي عراق تا پايان سال 2007 به نيروهاي عراقي واگذار خواهد شد .



رئيس جمهوري عراق خاطر نشان كرده بود: زماني كه تا پايان سال آينده نيروهاي عراقي در تمام شهرها و استان وظايف خود را بر عهده گيرند، ما به نيروهاي ائتلاف خواهيم گفت كه به پايگاههاي ويژه در بيرون از شهرها بروند تا ما به شرايطي برسيم كه به آنها بگوييم به خانه هايشان بازگردند.