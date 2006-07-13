اميدواري كاخ سفيد به تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي امنيت تا هفته آينده / چاني زني هاي واشنگتن از دوشنبه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، اين مقام وزارت خارجه آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، خبرداد كه قدرتهاي بزرگ پس ازاينكه روزگذشته به ايران هشدار دادند كه در جستجوي تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت سازمان ملل هستند، از دوشنبه آينده چانه زني ها در شوراي امنيت سازمان ملل در جهت تصويب قطعنامه اي ضد ايراني را آغاز خواهند كرد ".



وي افزود : "ما اميدواريم كه اين قطعنامه هفته آينده در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسد" .



وزراي خارجه گروه 1+5 در نشست لندن بيانيه اي را درباره ايران به تصويب رسانند كه در آن از ايران خواسته شده است به پيشنهادهاي هسته اي غرب پاسخ مثبت دهد .



دراين بيانيه آمده است كه اگر ايران از درخواستهاي بين المللي اطاعت نكند، موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بازخواهد گشت .

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