بوش براي تامين ثبات جهان به اروپا نياز دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه دي ولت ،"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درحالي براي سومين بار از آلمان ديدار مي كند كه هدف وي از اين سفرها توجه رسانه هاي گروهي را به خود معطوف كرده است .

از جمله مواردي كه درباره سفر بوش به آلمان به ذهن مي رسد اين است كه آمريكا بيش از پيش به اهميت اروپا در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده خود پي برده است .

به همين منظور در نخستين گام، انگشت سران كاخ سفيد به سمت كشورهاي قدرتمند اروپا از جمله آلمان نشانه گرفته شده است .

اين روزنامه آلماني با بيان اينكه آمريكا همواره خود را پرچمدار برقراري امنيت و ثبات در جهان مي داند،نوشت : آمريكا بايد بداند براي تحقق برنامه هاي خود به اروپا نياز دارد .

درادامه اين مطلب آمده است : با روي كار آمدن "آنجلا مركل" به عنوان صدراعظم آلمان ونمايان شدن بيشتر رويكردهاي آمريكايي وي، مقامهاي كاخ سفيد بر آن شدند تا مناسبات خود را با دولت جديد برلين افزايش دهند .

آمريكا همچنين پس از جنگ عراق و با توجه به ركود اقتصادي، تصميم به تقويت روابط خود با اروپا گرفت . در ميان كشورهاي اروپايي آلمان از شرايط نسبتاً بهتري برخوردار است كه همبن امر،علت اصلي نزديكي برلين - واشنگتن شد .

دي ولت در ادامه نوشت : بوش درعرصه سياست خارجي بيش از پيش به حمايتهاي اروپا نياز دارد، زيرا درفضاي كنوني جهان نمي تواند مسير خود را به تنهايي طي كند.