جانبازان و معلولان ايران مقتدرانه در مسابقات آسيايي حضور مي يابند

رييس فدراسيون جانبازان و معلولين در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر در كرج، ضمن بيان اين مطلب افزود:مسابقات آسيايي جانبازان و معلولين اواخر آبان ماه سال جاري در كشور مالزي برگزار مي شود و بيش از 50 تيم آسيايي در اين رقابت ها شركت مي كنند.

وي ادامه داد: اين مسابقات هر چهار سال يك بار برگزار مي شود و مي توان گفت سطح آن از اهميت مسابقات پارالمپيك كمتر نيست چراكه كشورهايي ازجمله چين و استراليا در آن حضور مي يابند كه هركدام جزو قهرمانان المپيك و جهان هستند.

وي اظهار داشت: اردوهاي تيم هاي شركت كننده جهت حضور در اين مسابقات از سال گذشته آغاز شده اما اردوي هاي مستمر و مداوم تيم ها از فروردين ماه سال جاري به طور جدي كار خود را آغاز كرده است و درصورت امكان براي هر رشته اردوي تداركاتي خارج از كشور هم برگزار مي شود.

خسروي وفا خاطر نشان كرد: در بعضي از رشته ها فقط براي كسب تجربه شركت مي كنيم اما در رشته هايي مانند واليبال نشسته، گلبال، فوتبال و وزنه برداري به طور حتم جز تيم هاي برتر و سكونشين خواهيم شد.

در مسابقات آسيايي جانبازان و معلولين تيم هاي شركت كننده از ايران در 14 رشته ورزشي بسكتبال،واليبال نشسته ، فوتبال ، گلبال، جودو، تيراندازي ، تيروكمان ، شنا ، پينگ پنگ ، بوچيا ، وزنه برداري ، دووميداني ، تنيس خاكي و دوچرخه سواري به رقابت خواهند پرداخت.