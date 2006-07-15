60 درصد مديران مدارس تغيير مي كنند

عبدالله نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: به منظور بهره مندي از تجربيات مديران توانمند و غني سازي مديريت مدارس اين تغييرات صورت خواهد گرفت.

وي خاطر نشان كرد: به دلايل مختلف برخي مديران ضعيف در سال هاي گذشته در مدارس شهرستان حضور داشته اند كه مشكلاتي نيز براي اين مدارس ايجاد كرده اند.

نژاد فلاح تصريح كرد: راهيابي اين مديران به مدارس به علت دقت ناكافي در امر انتخاب آنان بوده است و هم اكنون مقرر شده براي اعمال صحيح برنامه هاي آموزشي و تربيتي مديران شايسته و توانمند براي مدارس انتخاب شوند.

وي يادآور شد: تغيير و جابجايي مديران مدارس بر اساس دستورالعمل شيوه انتخاب مديران وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

نژاد فلاح اظهار داشت: در انتخاب مديران جديد مسائلي همچون تخصص ، حسن شهرت ، توانمندي ، خلاقيت و مسئوليت پذيري مدنظر است.

به گفته وي ، شهرستان ساوجبلاغ 220 آموزشگاه دارد كه 180 نفر مدير مسئوليت آنها را عهده دارند. 20 مدير اين شهرستان به صورت دو شيفت مديريت 40 مدرسه را انجام مي دهند.

شهرستان ساوجبلاغ 43 هزار دانش آموز و 3 هزار و 500 معلم دارد.