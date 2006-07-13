به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نكوساسانا دلامني زوما"، ظهر امروز ژس از ديدار با همتاي ايراني خود در تهران، در كنفرانس خبري تاكيد كرد: ان پي تي بر همه الزامات و حقوقش مبتني است و تمام كشورهاي عضو از جمله ايران حق استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را دارند.

وي با اشاره به وضعيت فعلي هسته اي ايران در خصوص مواضع گروه 1+5 گفت: اين جمع دارند درباره اين موضوع بحث مي كنند و اين مهم است . آنان بايد مذاكره كنند تا راه حلي در فضاي دوستانه حاصل شود.

زوما با اشاره به اينكه مذاكره را تنها راه حل اين موضوع مي داند، تاكيد كرد: ما اعتقادي به تقابل نداريم و نيازي به رويارويي نمي بينيم.

وزير خارجه آفريقاي جنوبي همچنين بر ضرورت توجه به روح ان پي تي تاكيد كرد و با اشاره به اينكه ايران خواهان همكاري هسته اي با آفريقاي جنوبي است، گفت: به هر صورت بايد دوطرف كمك كنيم تا اين كار انجام شود.

وي با اشاره به محورهاي گفت و گوي خود با متكي در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران، تاكيد كرد: موضوع فناوري هسته اي بايد از كانال هاي ديپلماتيك و مذاكره حل و فصل شود.

زوما گفت: ما موضع ايران را در مورد "نپاد" برنامه توسعه آفريقا درك مي كنيم.

وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي در خصوص تحولات فلسطين، گفت: فلسطين به دنبال كسب استقلال خود و تاسيس يك كشور است اما اين كار از طريق خشونت و تقابل ممكن نخواهد شد.

وي با بيان اينكه در فلسطين شاهد بحراني انساني هستيم بر ضرورت ايفاي نقش سازمان ملل در حل مسالمت آميز موضوع تاكيد كرد.

"زوما" در پايان افزود: افزايش خشونت خطرناك است و ما در سازمان ملل بايد استفاده از ابزار صلح آميز اين مسئله را حل و فصل كنيم و شوراي امنيت بايد در اصرع زمان وظيفه خود را انجام دهد.