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۲۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۲

براي بررسي حملات اسرائيل به لبنان و غزه؛

نشست اتحاديه عرب در سطح وزيران امور خارجه برگزار مي شود

وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب،شنبه آينده به منظور بحث و بررسي افزايش تنش نظامي رژيم صهيونيستي بر ضد لبنان و مردم فلسطين نشستي اضطراري برگزار خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اتحاديه عرب در بيانيه خود اعلام كرد: وزيران امور خارجه كشورهاي عربي  در پي اتمام رايزني هاي فشرده روز گذشته خود در سطوح بالا، نشستي فوري واضطراري را روز شنبه برگزار خواهند كرد.

اين بيانيه افزود كه وزيران ياد شده در اين نشست وضعيت خطرناك لبنان و فلسطين و تجاوزات و تهديدهاي روز افزون نظاميان  اسرائيلي و وزيران اين رژيم را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد.

ارتش رژيم صهيونيستي از روز گذشته به صورت گسترده از زمين و هوا و دريا خاك لبنان را هدف قرار داده كه با پاسخ شديد حزب الله لبنان روبرو شده است.

اين رژيم همچنين از نزديك به دو هفته پيش به صورت گسترده به نوار غزه حمله كرده است.

کد مطلب 352427

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