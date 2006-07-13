آسمان اغلب استان هاي كشور صاف تا كمي ابري پيش بيني شد

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و احتمال رگبار موقتي در ارتفاعات اين استانها همچنين آسمان استانهاي گيلان، مازندران و گلستان صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و مه صبحگاهي با وزش باد پيش بيني مي شود.

بر اساس اين گزارش، آسمان استان هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي صاف در برخي ساعات همراه با وزش باد و گرد خاك و در پاره اي از نقاط قسمتي ابري همچنين آسمان استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم، كيش، سيري، لاوان و ابوموسي صاف در برخي از ساعات همراه با وزش باد و گرد وخاك يا غبارآلود در پاره اي از نقاط قسمتي ابري و در برخي از شهرهاي ساحلي و جزاير مه صبحگاهي خواهد بود.

آسمان استان تهران صاف در برخي ساعات غبار آلود و آسمان ساير مناطق كشور صاف در پاره اي از نقاط همراه با وزش باد و غبار آلود پيش بيني مي شود.

به گزارش مهر ، دماي پيشينه و كمينه اين روز تهران با يك درجه افزايش نسبت به شبانه روز گذشته به ترتيب 24 و 25 درجه سلسيوس پيش بيني مي شود.