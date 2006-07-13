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۲۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۴

آسمان اغلب استان هاي كشور صاف تا كمي ابري پيش بيني شد

آسمان اغلب استان هاي كشور صاف تا كمي ابري پيش بيني شد

سازمان هواشناسي كشور آسمان اغلب استان هاي كشور را طي 24 ساعت آينده صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي صاف تا قسمتي ابري گاهي وزش باد و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و احتمال رگبار موقتي در ارتفاعات اين استانها همچنين آسمان استانهاي گيلان، مازندران و گلستان صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر  و مه صبحگاهي با وزش باد پيش بيني مي شود.

بر اساس اين گزارش، آسمان استان هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي صاف در برخي ساعات همراه با وزش باد و گرد خاك و در پاره اي از نقاط قسمتي ابري همچنين آسمان استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم، كيش، سيري، لاوان و ابوموسي صاف در برخي از ساعات همراه با وزش باد و گرد وخاك  يا غبارآلود در پاره اي از نقاط قسمتي ابري و در برخي از شهرهاي ساحلي و جزاير مه صبحگاهي خواهد بود.

 آسمان استان تهران صاف در برخي ساعات غبار آلود و آسمان ساير مناطق كشور صاف در پاره اي از نقاط همراه با وزش باد و غبار آلود پيش بيني مي شود.

به گزارش مهر ، دماي پيشينه و كمينه اين روز تهران با يك درجه افزايش نسبت به شبانه روز گذشته به ترتيب 24 و 25 درجه سلسيوس پيش بيني مي شود.

کد مطلب 352437

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