نحوه انتخاب رشته و پذيرش در بيستمين دوره دستياري دندانپزشكي اعلام شد / آخرين فرصت تحويل فرم انتخاب رشته دستياري دندانپزشكي 28 تير اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رشته هاي انتخابي داوطلب شامل 10 رشته تخصصي در كد رشته محل هاي معرفي شده است و داوطلبي كه رشته ارتودانتيكس را بعنوان يكي از رشته هاي انتخابي خود برگزيده است مي تواند 6 رشته محل اصلي و دو رشته محل آزاد را انتخاب كند. همين امر در مورد رشته دوم تا دهم نيز صادق است. تقدم و تأخر انتخاب هر رشته محل اعم از اصلي و آزاد بر اساس علاقه داوطلب خواهد بود.

با توجه به اينكه نحوه انتخاب داوطلب بر اساس نمره و رتبه اي كه كسب مي كند، است لذا اولويت انتخابي در فرم انتخاب رشته صرفاً تقدم ترتيب علاقه را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محل هاي انتخابي تعيين مي كند.

بر اين اساس چنانچه فردي با نمره 176، رشته محل ارتودانتيكس آزاد اصفهان را در اولويت چهارم منظور كرده باشد در مقايسه با كسي كه با نمره 177همين رشته محل را در اولويت پنجم منظور كرده باشد فرد داراي نمره بيشتر در رشته محل مورد نظر پذيرفته خواهد شد (نحوه پذيرش رشته همانند كنكور سراسري خواهد بود).

در مواردي كه داوطلبين نمره مشابه دارند پذيرش نهائي، به ترتيب بر اساس نمره درس تخصصي، زبان انگليسي، معدل دوره دكتري و نمره درس مربوط به رشته انتخابي در دوره دندانپزشكي عمومي است.

برخي از دانشكده هاي دندانپزشكي علاوه بر ظرفيت اصلي در بعضي از رشته ها و بطور محدود (براساس مصوبه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي) دستيار آزاد مي پذيرند. لازم به توضيح است كه اين قبيل پذيرش با پرداخت هزينه تحصيلي همراه بوده و دستيار پذيرفته شده تعهد دستياري نخواهد داشت.

نحوه پرداخت هزينه دستياران آزاد به عهده هيئت امناء دانشگاه هاي ذيربط خواهد بود.

با توجه به اينكه پس از تحويل فرم انتخاب رشته امكان تجديد نظر وجود ندارد داوطلبين بايد درتكميل فرم دقت كنند. داوطلب بايد فرم تكميل شده انتخاب رشته را حداكثر 48 ساعت بعد از دريافت، به مسئول مربوطه در معاونت آموزشي دانشگاه محل ثبت نام تحويل دهد.

جداول ظرفيت نشان دهنده كل ظرفيت ها اعم از دولتي، آزاد و متعهدين خاص است.

جدول ظرفيت پذيرش مناطق محروم و متعهدين خاص به گونه اي است كه اين تعداد ظرفيت از كل ظرفيت ها كسر مي شود. بر اساس اين جدول ظرفيت رشته ارتودانتيكس يك نفر، رشته پروتزهاي دنداني يك نفر، رشته جراحي دهان و فك و صورت يك نفر، رشته پريودانتيكس سه نفر، رشته اندودانتيكس يك نفر، رشته راديولوژي دندان و فك يك نفر و رشته پاتولوژي فك و دهان يك نفر است. محل آموزش متعهدين خاص بر اساس اولويت نمره در بين كل داوطلبان سنجيده مي شود.

نتايج نهايي آزمون در مرداد ماه 85 از طريق دانشگاه محل برگزاري آزمون به اطلاع داوطلبين خواهد رسيد. قبولي نهائي استفاده كنندگان از سهميه ها در صورت تأييد نهائي مراجع ذيصلاح مورد قبول خواهد بود و در صورت عدم تأييد، قبولي اين گروه كن لم يكن تلقي خواهد شد.

به گزارش مهر، بيستمين دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي دندانپزشكي سال تحصيلي 85-84، 18 اسفندماه سال 84 در 7 حوزه امتحاني در دانشگاه هاي علوم پزشكي داراي پذيرش دستياري، برگزار شد.

داوطلبان تا 28 تيرماه جاري فرصت دارند فرم هاي انتخاب رشته خود را به دانشگاه هايي كه از فرم را از آن دريافت كرده اند، تحويل دهند.