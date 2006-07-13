نشست محرمانه پارلمان عراق برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمود المشهداني رئيس پارلمان عراق پيشنهاد عبدالقادر محمد جاسم وزير دفاع اين كشور را براي برگزاري جلسه پارلمان به منظور بررسي اوضاع امنيتي عراق به راي گذاشت تا نمايندگان به روشني بتوانند از اطلاعات دقيق و حساس مربوط به اوضاع امنيتي كشور آگاه شوند و پس از اين امر، تصميم به برگزاري جلسه پارلمان پشت درهاي بسته گرفته شد.

وزير دفاع عراق پيش از درخواست براي برگزاري اين جلسه محرمانه گفته بود كه اوضاع در بغداد عملا وخيم است و علت اصلي آن نيز تندروي هاي طوايف مختلف است .



وي همچنين با دفاع از نيروهاي امنيتي عراق تاكيد كرد كه آنها به صورت فعال با تروريست ها مقابله مي كنند و وضعيت در 14استان از مجموع 18استان عراق خوب است، اما ضعف در زمينه اطلاعات در بغداد و همكاري اندك شهروندان پايخت عراق وجود دارد.

محمد جاسم از نمايندگان فراكسيون هاي مختلف پارلمان خواست تا از طريق تشكل هاي خود به نيروهاي امنيتي به منظور كنترل اوضاع كمك كنند.

از جديد ترين اوضاع امنيتي عراق نيز خبر مي رسد كه سه نيروي پليس درجريان انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در ورودي شركت نفت شمال كشته و سه غيرنظامي زخمي شدند.

در همين حال، سخنگوي پليس عراق امروز از يافته شدن جسد پنج نيروي پليس از جمله يك سروان در كربلا خبر داد.اين افراد سه روز پيش در محله الدوره در جنوب بغداد كشته شده بودند.