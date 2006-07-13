به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، محمود احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود در جمع مردم سراب، با اشاره به مساله هسته اي كشورمان گفت: كساني كه مي خواستند مانع از دستيابي كشورمان به اين فناوري شوند، آنقدر فشار تبليغي و سياسي آوردند كه مسئولان وقت كشورمان براي اعتماد سازي قدم به قدم فعاليت ها را متوقف كردند تا جايي كه آنها گفتند حتي به بهانه منحرف شدن مي گفتند تحقيقات هسته اي را نيز تعطيل كنيد، اما ما مي گفتيم سياست ما استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و مخالفت با سلاح هاي كشتار جمعي هستيم.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي افزود: آنها آنقدر فشار آوردند كه مطمئن شديم مخالف پيشرفت ما هستند و حتي تا جايي پيش خواهند آمد كه حتي درس شيمي و فيزيك را در مدارس ما هم تعطيل كنند، به همين دليل فعاليت ها را مجددا آغاز كرديم اما آنها سر و صدا و تهديد به راه انداختند اما وقتي ديدند ايران بر حقوق قانوني خود ايستادگي كرده پيشنهاد مذاكره دادند و ما نيز استقبال كرديم.

وي با بيان اينكه ممكن است افرادي نظر شخصي خود را بيان كنند، گفت: صحبت هايي كه مطرح مي كنم موضع قطعي نظام جمهوري اسلامي است و تجلي اراده ملت ماست.

احمدي نژاد با بيان اينكه دولت به عنوان برگزيده ملت پيگير خواسته مردم است، افزود: همه ملت ما در بهره مندي صلح آميز از انرژي هسته اي متحد و يكپارچه هستند.

رئيس جمهور به بسته پيشنهادي اروپا اشاره كرد و اظهار داشت: دبير كل سازمان ملل با ما تماس گرفت و گفت كه اين بسته را با حوصله بررسي كنيد كه ما نيز قبول كرديم چرا كه كار ما قانوني است و انرژي هسته اي حق مسلم ماست و اعلام كرديم كه اين بسته گامي به جلو است و نظر خود را اواخر مردادماه اعلام خواهيم كرد.

وي افزود: اگر عده اي به دنبال ايجاد مشكل براي ما هستند، بايد بدانند اول آنان ضرر خواهند كرد.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي آمريكا را به دنبال ايجاد تفرقه دانست و اظهار داشت: ما مي خواهيم فضا را آرام كنيم كه در مذاكره عادلانه و قانوني مسائل حل و فصل شود، اما آمريكايي ها مي خواهند مشكل ايجاد كنند.

احمدي نژاد تاكيد كرد: ما با اروپايي ها مشكل را حل خواهيم كرد و نيازي به حضور آمريكا نيست اما گفتيم نياز به زمان است چرا كه مساله چند ساله در عرض چند ماه حل نمي شود و بايد آرامش به وجود بيايد.

وي تصريح كرد: اگر آمريكايي ها بخواهند مساله سازي كنند و فضاي تبليغاتي به وجود بياورند بايد بدانند ملت ايران در سياست خود تجديد نظر خواهد كرد.

احمدي نژاد با بيان اينكه ما براي بررسي پيشنهادها به زمان نياز داريم، تاكيد كرد: ما به دنبال چيز ديگري نيستيم بلكه پاي حقوق خود ايستاده ايم و معتقديم همه مسائل در مذاكره قابل حل است.