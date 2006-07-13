سفر قريب الوقوع نوري المالكي به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: جرج بوش در حالي از نوري المالكي دعوت كرد تا 25 ژولاي(3 مرداد) دركاخ سفيد ميهمان وي شود كه دولتهاي عراق و آمريكا با موج اعمال خشونت آميز در عراق مقابله مي كنند.



اقدامات خشونت آميز طايفه اي در عراق كه اشغالگران در بروز آن بي تقصير نيستند و سهل انگاري نيروهاي بيگانه در مسئله برقراري امنيت و مقابله نكردن جدي آنها با تروريستهاي تكفيري و مردان مسلح، اوضاع عراق را بحراني كرده است.





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