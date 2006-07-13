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۲۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

در پي دعوت رسمي بوش از وي اعلام شد؛

سفر قريب الوقوع نوري المالكي به آمريكا

سفر قريب الوقوع نوري المالكي به آمريكا

رئيس جمهوري آمريكا امروز رسما از نخست وزير عراق براي سفر به واشنگتن دعوت كرد؛ اين ديدار سوم مرداد انجام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: جرج بوش در حالي از نوري المالكي دعوت كرد تا 25 ژولاي(3 مرداد) دركاخ سفيد ميهمان وي شود كه دولتهاي عراق و آمريكا با موج اعمال خشونت آميز در عراق مقابله مي كنند.

اقدامات خشونت آميز طايفه اي در عراق كه اشغالگران در بروز آن بي تقصير نيستند و سهل انگاري نيروهاي بيگانه در مسئله برقراري امنيت و مقابله نكردن جدي آنها با تروريستهاي تكفيري و مردان مسلح، اوضاع عراق را بحراني كرده است.

کد مطلب 352484

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