سفر قريب الوقوع نوري المالكي به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: جرج بوش در حالي از نوري المالكي دعوت كرد تا 25 ژولاي(3 مرداد) دركاخ سفيد ميهمان وي شود كه دولتهاي عراق و آمريكا با موج اعمال خشونت آميز در عراق مقابله مي كنند.
اقدامات خشونت آميز طايفه اي در عراق كه اشغالگران در بروز آن بي تقصير نيستند و سهل انگاري نيروهاي بيگانه در مسئله برقراري امنيت و مقابله نكردن جدي آنها با تروريستهاي تكفيري و مردان مسلح، اوضاع عراق را بحراني كرده است.
رئيس جمهوري آمريكا امروز رسما از نخست وزير عراق براي سفر به واشنگتن دعوت كرد؛ اين ديدار سوم مرداد انجام مي شود.
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