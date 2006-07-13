شانزدهمين جلسه استاني هيات دولت آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي اين جلسه با رياست دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور برگزار مي شود و قرار است در آن هيات وزيران مصوباتي را براي رفع مشكلات استان بگذراند.

شانزدهمين سفر استاني هيات دولت كه طي چهار روز در استان آذربايجان شرقي انجام مي شود، از روز سه شنبه آغاز شده و رئيس جمهور علاوه بر ديدار با مردم شهرهاي مختلف با منتخبان و ايثارگران استان نيز جلساتي را برگزار كرده است.

قالب مشكلات و مسائل استان آذربايجان شرقي، پيش از انجام اين سفر در كميته هاي مختلف كه با حضور مسئولان وزارتخانه ها و مسئولان محلي برگزار شده بود، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و آماده تصويب در جلسه هيات دولت است.

خبرهاي تكميلي از مصوبات هيات دولت در تبريز متعاقبا ارسال خواهد شد.