ادعاي واهي اسرائيل درباره تلاش حزب الله براي انتقال دو نظامي اين رژيم به ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي مدعي شد كه حزب الله مي خواهد دو نظامي اسرائيلي اسير را كه روز چهارشنبه ربوده است، به تهران منتقل كند .

جدعون مئير سخنگوي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي دركنفرانس خبري در قدس اشغالي مدعي شد : ما اطلاعات دقيقي داريم كه نشان مي دهد حزب الله براي انتقال دو نظامي اسرائيلي اسير به ايران برنامه ريزي مي كند.

وي درادامه ادعاهاي خود ايران و سوريه را به عنوان مسئول تشديد اعمال خشونت آميز در جنوب لبنان معرفي كرد .

جدعون افزود: حزب الله بدون حمايت واضح سوريه نمي تواند درلبنان فعاليت كند و حزب الله يكي از شاخه هاي نظام اصول گرا در تهران است .

به گزارش مهر، سخنگوي وزارت خارجه رژيم اشغالگر صهيونيست درادامه ادعاهاي بي پايه و اساس خودعنوان كرد: ما از تلاش حزب الله براي انتقال دو نظامي اسرائيلي اسير به ايران به طور قاچاقي مي ترسيم .

شبكه خبري الجزيره گزارش داد: حزب الله تاكنون 85 گلوله كاتيوشا به سمت مناطق صهيونيست نشين شليك كرده است كه درنتيجه آن 91 اسرائيلي زخمي شدند.

يك افسر اسرائيلي گفت : حزب الله موشكهايي در اختيار دارد كه برد آن تا حيفا و طبريا مي رسد .

براساس گزارش الجزيره ، آمارشهداي لبناني درپي تهاجم صهونيست ها به لبنان از مرز 47 نفر گذشت .

يك افسر گمرگ لبنان اعلام كرد : بيش از 12 هزار جهانگرد از اتباع كشورهاي منطقه از طريق نقطه مرزي بين بقاع و سوريه، لبنان را ترك كردند .

وي كه خواست نامش ذكر نشود، تصريح كرد : بيشتر جهانگرداني كه لبنان را ترك كردند، از اتباع كشورهاي اردن ، سوريه و ايران هستند.

هنوز آماري از غير لبنانيهايي كه اين كشور را از طريق نقطه مرزي بين لبنان و سوريه ترك كردند، منتشر نشده است .

دولت لبنان هم امروز خواستار توقف فوري حملات موشكي و پايان تجاوزات رژيم صهيونيستي شد.

غازي العريضي وزير اطلاع رساني لبنان ازشكست تلاشهاي ديپلماتيك كشورش براي متوقف كردن حملات نظامي گسترده نظاميان رژيم صهيونيستي به لبنان خبرداد .

وي پس از جلسه هيئت وزيران گفت : درخواست اصلي لبنان توقف فوري و فراگير حملات موشكي و تجاوزگري رژيم اسرائيل است، اما ما هنوز هيچ نتيجه اي نگرفته ايم و اسرائيلي ها به حملات خود به لبنان مي دهند.

غازي العريضي تصريح كرد: ما بايد از تمام وسائل در تمام سطوح جهت پايان دادن به حملات و تجاوزگري اسرائيل استفاده كنيم .

وي ياد آورشد: فواد سنيوره نخست وزير لبنان امروز با سفيران كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت و نيز كشورهاي عربي براي كسب حمايت از دولت متبوعش جهت متوقف كردن حملات به گفتگو پرداخت .

اين دومين جلسه فوق العاده هيئت وزيران لبنان از زمان موفقيت حزب الله در اسارت دو نظامي صهيونيست درجنوب لبنان به حساب مي آيد .

ازسوي ديگر،اتحاديه اروپا ضمن محكوم كردن تجاوزات ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان و محاصره كامل اين كشور، حمله نظامي اين رژيم به لبنان پس از اسارت دونظامي اين رژيم را نادرست خواند.

فنلاند كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد، در بيانيه اي اعلام كرد: رئيس اتحاديه اروپا ازدستاويز قراردادن زور عليه لبنان ازسوي رژيم صهيونيستي در پاسخ به حملات حزب الله عميقا نگران است .

رياست اتحاديه اروپا از كشته شدن شهروندان و تخريب زير ساخت هاي لبنان ابراز تاسف كرد و گفت : محاصره دريايي ، زميني و هوايي به لبنان غير قابل توجيه است .

اتحاديه اروپا هشدار داد: هرگونه اقدام مغاير با قانون حقوق بشر بين المللي ممكن است به افزايش خشونت و اعمال انتقام جويانه منجر شود كه به سود امنيت هر يك از طرفها نيست .

فنلاند ازحزب الله خواست فورا و بدون هرگونه پيش شرط، دونظامي صهيونيست را آزاد كند و به حملات ضد اسرائيلي پايان دهد.

درپايان اتحاديه اروپا از تمام كشورهاي منطقه خواست براي آرام كردن اوضاع و جلوگيري از تنش و درگيري كه منجر به جنگ مي شود، تلاش كنند .

از سوي ديگر وزارت خارجه كويت از كشته شدن دوتن از اتباع اين كشور در شهر صور درپي حملات هوايي نظاميان رژيم صهيونيستي خبر داد و گفت : اين دو تبعه كويتي همچنان زير آوار هستند .

به گزارش مهر،وزارت امور خارجه كويت نام اين دو تبعه اين كشوردر لبنان را عبدالله احمد بن نخي و فرزندش حيدر عبدالله بن نخي معرفي كرد .

دربيانيه وزارت خارجه كويت آمده است : سفارت كويت درلبنان تمام تلاش خود را براي بيرون آوردن اجساد از زير آوار و بازگرداندن آنها به سرزمين شان بكار خواهد گرفت .



جاسم الخرافي رئيس پارلمان لبنان نيز با محكوم كردن تجاوزات مستمر رژيم صهيونيستي به لبنان از جامعه بين المللي خواست براي توقف فوري اين حملات مداخله كنند.



اردن نيز حملات اسرائيل به لبنان را محكوم و بر ضرورت توقف فوري آن تاكيد كرد.