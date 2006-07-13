تلاشهاي عنان براي پايان دادن به تنش آفريني اسرائيل در خاورميانه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كوفي عنان امروز (پنجشنبه) اعلام كرد كه به زودي هيئتي بلندپايه به خاورميانه در تلاش براي كمك به حل بحران در اين منطقه اعزام خواهد كرد.



اين هيئت سه نفره شامل مسئولان بلندپايه سازمان ملل به رياست ويجاي هامبيار مشاور ويژه سياسي كوفي عنان است.



اين هيئت ابتدا براي انجام مذاكره با مسولان مصري و وزيران امورخارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب در قاهره و در ادامه به تل آويو، مناطق فلسطيني، لبنان وسوريه عزيمت خواهد كرد.



اين درحالي است كه رژيم صهيونيستي در سايه حمايتهاي آمريكا و ديگر حاميانش به بهانه اسارت دو نظامي خود توسط حزب الله، مناطق مختلف لبنان را از زمين و هوا، آماج حملات بي رحمانه و وحشيانه خود قرار داده است و حجم اين حملات به حدي است كه حتي برخي حاميان غربي اين رژيم، آن را محكوم كرده و خواستار توقف آن شده اند.



روسيه حملات رژيم صهيونيستي را به لبنان و مناطق فلسطيني غير قابل قبول خوانده است.