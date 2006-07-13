بسته پيشنهادي را مبناي مثبتي براي مذاكره مي دانيم / اروپا روند مذاكرات را منحرف نكند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در حاشيه ديدار با وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي در خصوص سفرش به اروپا توضيح داد در طول سفر به كشورهاي اروپايي با مقامات اين كشورها در خصوص مسائل مختلف از جمله مسائل هسته اي گفتگو كردم، با آقاي سولانا يك جلسه غير رسمي شام در پنج شنبه گذشته داشتيم و بعد از آن در جلسه رسمي در خصوص بسياري از مسائل مهمي كه مي تواند بستر مناسبي براي مذاكرات باشد صحبت كرديم.

لاريجاني افزود: در اين جلسه چند مساله را با صراحت مطرح كرديم از جمله اينكه به طور كامل معتقديم تنها راه حل از طريق مذاكره ممكن است.

علي لاريجاني با تاكيد بر اينكه پيشنهاد مطرح شده از سوي 1 + 5 را به عنوان پايه حركت مثبت مي دانيم، افزود: اما پيشنهاد كامل نيست و بايد در مذاكره رشد كند و به جايگاهي برسد كه افكار طرفين در آن متجلي گردد.

لاريجاني تصريح كرد: طرفين بايد از يكديگر تعريف مشخصي داشته باشند و در چارچوب آن تعريف حركت مشخصي را در منطقه شكل دهيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: هر اقدامي كه شكل منطقي و رفتار عقلاني را در مذاكرات دچار صدمه كند يا باعث شود برخي امور قبل از اينكه پخته شوند، در درب ورودي مذاكرات حيات خود را از دست بدهند، مضر مي دانيم.

لاريجاني تاكيد كرد: ما از يك مذاكرات باز كه همه طرف ها مباني فكري خود را در آن مطرح كنند، استقبال مي كنيم.

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواستار واكنش وي نسبت به بيانيه گروه 1 + 5 شد، گفت: اين اقدام به ضرر خودشان است. هر موضوعي كه مذاكره را از مسير منحرف كند، ما را به شرايط قبلي بر مي گرداند و به واكنش وادار مي كند.

وي در خصوص جلسه احتمالي بعدي اش با سولانا نيز گفت: قرار شده آقاي سولانا بعد از مشورت با طرف هاي ديگر ما را از جريان مطلع سازد.

لاريجاني در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه از اظهارات رئيس جمهور در آذربايجان شرقي مبني بر تغيير رويكرد ايران پرسيد، گفت: طبيعي است اگر عده اي بخواهند عزمشان را در پيچيده كردن مساله نشان دهند، صدمه مي دهند و اين گونه رفتارها به اعتمادي كه به وجود آمده است صدمه مي زند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اظهارات رئيس جمهور به معناي حركت ايران به سمت سلاح اتمي است، گفت: به هيچ عنوان چنين نيست. سلاح هسته اي در دكترين امنيت ملي ما جايي ندارد و ما مسير همكاري و همراهي را براي حل مساله دنبال مي كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه آيا خروج از ان پي تي ممكن است يكي از انتخاب هاي ايران در برابر افزايش فشار غرب باشد، گفت: ما هيچگاه در اين خصوص صحبت نكرده ايم. ما ان پي تي را ميثاقي مناسب براي فعاليت هسته اي مي دانيم ولي روش هاي مختلفي بعنوان واكنش در برابر افزايش تهديدها در نظر داريم.

علي لاريجاني در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر اخباري حاكي از اخراج سرپرست تيم بازرسي آژانس " كريس شارليه " از ايران گفت: اين تصميم آژانس است ما صرفا اعتراض كرديم.

وي عدم رعايت اصول مقرر براي بازرسان آژانس از سوي مشاراليه را دليل اعتراض ايران به ادامه فعاليت وي خواند و گفت: طبيعي است اگر اين اصول رعايت نشود آژانس بازرس را فرا خواهد خواند.

لاريجاني گفت: ما چند بار در مورد رفتار وي اغماض كرديم و آخرين بار اعتراض خود را اعلام نموديم.

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر كه آيا دليل اخراج مشاراليه با فاش كردن اسرار هسته اي ايران بوده است، گفت: موارد متفاوت بود در حقيقت وي اصول "پرنسيب" كار بازرسي را رعايت نكرد.

وزير امور خارجه آفريقاي جنوبي نيز مذاكرات خود با لاريجاني را مثبت خواند و با تاكيد بر حق مسلم جمهوري اسلامي ايران طبق ان پي تي براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي گفت: همه كشورها طبق ان پي تي حقوقي دارند كه بايد از آن بهره مند شوند ولي به هر حال ايران با مشكلي روبروست كه بايد حل شود.