واكنش انفعالي غربي ها در قبال تجاوزات صهيونيستها / هشدار دبيركل اتحاديه عرب درباره كشانده شدن منطقه به سوي جنگ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جامعه بين المللي امروز از تمام طرفهاي درگير در منطقه خاورميانه خواست، خويشتنداري كنند .

اين درخواست در واكنش تهاجم گسترده نظاميان صهيونيست به لبنان از زمين و هوا و دريا عنوان شد درحالي كه كشورهاي عربي از وخامت اوضاع و احتمال وقوع سناريوي جنگ درمنطقه ابراز نگراني كردند .

خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درراستاي تلاش براي پايان دادن به شدت گرفتن خشونت ها ، خود را براي عزيمت به خاورميانه آماده مي كند .

وزيران خارجه اتحاديه عرب قرار است روز شنبه نشست فوق العاده و فوري را براي بررسي وخامت اوضاع درلبنان ، فلسطين و نيز تهديدهاي فزاينده نيروهاي اسرائيلي عليه آنها برگزار كند .

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ابراز عقيده كرد كه اسرائيل حق دارد از خود دفاع كند، اما از اين رژيم خواست از هرگونه اقدام براي از بين بردن موسسات دولت لبنان پرهيز كند .

رئيس جمهوري آمريكا بدون اينكه كشتار مردم بي دفاع لبنان را توسط صهيونيستهاي غاصب محكوم كند،ادعا كرد كه سوريه به خاطر حمايت از حزب الله و جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) بايد مجازات و بازخواست شود.

كميسر اتحاديه اروپا بدون محكوم كردن اقدامات غير انساني رژيم اسرائيل، از اين رژيم و لبنان خواست خويشتنداري كنند .

آنگلا مركل صدر اعظم آلمان نيزخواستار توقف درگيريها و تلاش براي بازگشت به روند مسالميت آميز شد و ابرازاميدواري كرد كه دولت لبنان بتواند با قدرت وظيفه خود را انجام دهد .

ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه، برضرورت توقف اعمال خشونت آميز تاكيد كرد و تنها خواستار آزادي دو نظامي صهيونيست اسير شد، اما ازدرخواست آزادي اسيران فلسطيني و لبناني در زندان هاي صهيونيستها چشم پوشي كرد.

فيليپ دوست بلازي وزير خارجه فرانسه، پاسخ اسرائيل را زياده از حد و نامتناسب دانست .

جرج كوموتساكس سخنگوي وزارت خارجه يونان هشدار داد : تحولات خطرناك در مرزهاي فلسطين اشغالي و لبنان تنشهاي جديد و مشكلات را دو چندان مي كند و مي تواند تمام منطقه را شعله ور كند.

يونان از رژيم صهيونيستي خواست از زياده روي در خشونت درپاسخ به لبنان امتناع نمايد وازحزب الله خواست دونظامي اسير را آزاد كند.

ميخائيل كامينين سخنگوي وزارت خارجه روسيه، حملات رژيم صهيونيستي به زير ساخت هاي شهري لبنان و غزه را محكوم كرد و از طرفهاي درگير خواست براي آرامش و جلوگيري از افتادن در درگيري علني تلاش كنند.

درسطح كشورهاي عربي، احمد ابوالغيط وزير خارجه مصر بدون محكوم كردن اسرائيل،از تمام طرفها خواست تهديدهاي خود را كاهش دهند .

وي درمورد وارد كردن منطقه به بحراني خطرناك هشدار داد و از شدت گرفتن حملات نظاميان رژيم صهيونيستي به لبنان و فلسطين ابراز نگراني كرد

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درمورد وقوع جنگ منطقه اي هشدار داد.

هيئت وزيران اردن با محكوم كردن استفاده رژيم صهيونيستي اززور، از سازمان ملل و جامعه بين المللي خواست براي متوقف كردن درگيريهاي خطرناك در منطقه فورا دخالت كند .

دولت اردن دربيانيه اي ابراز عقيده كرد: درصورت شدت گرفتن حملات خطرناك، منطقه به سوي خطراتي بزرگ و به سوي بي ثباتي و درگيري كشيده مي شود.

عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب امروز هشدار داد شدت گرفتن حملات نظامي رژيم صهيونيستي به لبنان منجر به هرج و مرج گسترده درمنطقه مي شود.

وي رژيم صهيونيستي را مسول عواقب وپيامدهاي شدت گرفتن حملاتش به لبنان معرفي كرد وبه خبرنگاران درقاهره گفت : اسرائيل درقبال آنچه كه درمنطقه اتفاق مي افتد، سهيم است و رها كردن امور به حال خود، منجر به هرج و مرج گسترده در منطقه خواهد شد.

دبيركل اتحاديه عرب با اشاره به اينكه وزيران امور خارجه عرب در نشست روز شنبه خود مواضع وتصميمات مشخصي را اتخاذ خواهند نمود، ابراز عقيده كرد كه مسئله فلسطين و موضع اسرائيل درقبال فلسطينيان منجر به سرخوردگي و خشم شده است كه نمي توان آن را كنترل كرد.

شبكه خبري العالم درخبري فوري اعلام كرد : وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) اعلام كرد درپي تهديد حزب الله به حمله عليه شهرهاي حيفا وعكا ، به ناوگان دريايي اين كشوردر بندر حيفا دستور داده شده به مكاني امن منتقل شود .

ازسوي ديگر مقامهاي نظامي رژيم صهيونيستي گفتند محاصره هوايي و زميني و دريايي كشورلبنان ادامه خواهد داشت تا بحران دو اسير اسرائيلي حل شود.

فرمانده نظامي رژيم صهيونيستي درمنطقه شمالي سرزمين هاي اشغالي گفت: اميدواريم درگيريها بين نيروهاي حزب الله و نظاميان اسرائيلي به حدي نرسد كه شهر حيفا مورد تعرض قرار بگيرد.

وليد جنبلاط رهبر درزيهاي لبنان از اقدام نيروهاي حزب الله در اسارت دو نظامي صهيونيست انتقاد ودرهمان حال حملات هوايي و زميني و دريايي ارتش رژيم اسرائيل به خاك لبنان را محكوم كرد.

آخرين اخبار از تحولات لبنان اينكه كه قايق هاي نظامي رژيم صهيونيستي از سمت دريا، لبنان را محاصره كردند.